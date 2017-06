communiqué affiché 699 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 07 Juin 2017 Animal and Co présente sa gamme d'accessoires pour partir en vacances avec son animal de compagnie Animal & Co, réseau indépendant d'animaleries et site de vente en ligne spécialisé, simplifie les vacances avec son animal de compagnie grâce à des accessoires qui ont pensé à tout.









Le sac ventral spécial transport



Avec deux ouvertures en filet pour une meilleure circulation de l'air, ce sac ventral est spécialement adapté au transport d'un chien. Il est même équipé d'une courte laisse pour éviter que l'animal ne saute. Ce





Le harnais de sécurité pour voiture Les prochaines vacances, ce sera avec ou sans votre fidèle compagnon à quatre pattes ? La réponse est oui pour 44% des propriétaires de chiens qui voyagent toujours avec leur animal, contre seulement 16% des propriétaires de chats (Source Observatoire les Français et les Animaux de Compagnie, enquête ISPOS- SanteVet 2017 ) (1).Avec deux ouvertures en filet pour une meilleure circulation de l'air, ce sac ventral est spécialement adapté au transport d'un chien. Il est même équipé d'une courte laisse pour éviter que l'animal ne saute. Ce sac ventral convient à un chien de 10 kg maxi. 46,90 €

Ce modèle existe pour chien.



Prix modèle pour chat : 9,90 €. Le harnais de sécurité pour chat est une alternative à la caisse de transport. Il se compose d’un harnais et d’une laisse avec une boucle de type ceinture de sécurité. L’équipement est entièrement réglable.Prix modèle pour chat : 9,90 €.







Que dit le code de la route ?



D’après le code de la route Art. R412-6, tout passager doit porter une ceinture de sécurité homologuée. Pourquoi pas un animal de compagnie ? Si l'animal est en liberté dans le véhicule, le propriétaire risque une contravention, sans compter le risque d’un accident. Le conducteur doit être libre de ses mouvements et ne pas être importu né par un passager ni par un animal.



La ceinture ventrale réglable avec sa laisse



La ceinture ventrale est idéale pour sortir son chien en laisse tout en ayant les mains libres. Le propriétaire dispose d'une totale liberté de mouvement et l'animal aussi grâce à sa laisse d’1,35 mètre. Dans une zone dangereuse pour l’animal (circulation…), le propriétaire peut attraper la poignée qui se trouve proche du mousqueton, de façon à ce que le chien marche aux pieds. Cette ceinture a été pensée pour l’animal tout en assurant un confort optimal au porteur.



Elle est équipée d’une doublure matelassée pour le dos, d’une laisse qui absorbe les à-coups, de bandes réfléchissantes pour être visible la nuit, de deux pochettes pour la bouteille d’eau, les friandises pour le chien... Peut également convenir pour faire son jogging avec son compagnon à quatre pattes. 39,90 €



La fontaine à eau Cascade



La fontaine à eau Cascade convient aussi bien pour les petits chiens que pour les chats. Elle apporte une eau fraîche et propre en permanence grâce à son filtre à charbon qui absorbe les impuretés. D’une capacité d’1,5L, cette fontaine incite l’animal à boire avec son mouvement d’eau en forme de cascade. 28,90 €





La consommation d’eau journalière d’un chien



Les chiens boivent en moyenne 50 à 70 ml d’eau par kg de poids par jour (selon le site animauxsante.com). En période de chaleur, la consommation d’eau doit être plus importante. Cette précaution est valable aussi pour les chats.

Bouteille de voyage portable



Cette gourde d’eau en plastique sera parfaite lors des déplacements en compagnie de son chien ou de son chat. Ce modèle pliable est particulièrement facile à transporter.



Prix : 4,90 € pour le petit modèle (250 ml).





Pour organiser vos vacances



ilspartentavecnous.org : des conseils pratiques ou des formalités à anticiper pour partir avec son animal ou pour choisir le mode de garde le plus adapté. Mais aussi des contacts utiles, des retours d'expérience, des conseils d'exercices et de jeux à mettre en place pour des vacances vraiment réussies.



(1) Etude réalisée pour le compte de SanteVet, le spécialiste de l'assurance santé pour animaux de compagnie.





A propos d'Animal & Co Créé en 1983, Animal & Co est une enseigne indépendante spécialisée dans l'animalerie, avec 8 magasins dans le grand quart sud-ouest de la France et un site de vente en ligne, animaleco.com , qui totalise 10 000 références et assure la livraison en France métropolitaine. 80% des commandes sont livrées en moins de 72H (dont 57% en moins de 48H).



Animal & Co se positionne comme une animalerie responsable, avec des vendeurs qualifiés, tous titulaires du certificat de capacité de vente en animalerie, sensibilisés au bien-être animal.



"Animal & Co a toujours défendu ses valeurs fondamentales : qualité de services, choix, conseils et équipes dévouées au bien-être des animaux. Nous sommes spécialisés dans l’animalerie et uniquement dans l’animalerie." Frédérik et Karinne Janssens, dirigeants d’Animal & Co. Siège social Animal & Co

10 rue Aimé Bonpland 79000 NIORT

Email : contact@animaleco.com / Tel : 05 49 26 76 94





Contact presse : Mathilde Laurore

Société : Animal & Co



