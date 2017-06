Lancement de MrTroove.com, nouveau jeu en ligne pour les amateurs de cinéma

Un rendez-vous amusant et enrichissant pour tous les amateurs de cinéma



Tous les jeudis, le site

met en ligne une illustration dans laquelle sont dissimulées 10 références de films cultes. Par le biais d’une mécanique ludique et interactive, les joueurs ont 3 minutes pour les reconnaître. Pour ceux qui sèchent, pas de panique, ils peuvent visionner les extraits vidéo en fin de partie. Le défi : battre le score moyen des joueurs.





"10 films à trouver", un tout nouveau concept d’illustrations



Le jeu invite à plonger dans les décors, scruter les moindres détails et reconnaître des films tels que "Pulp Fiction", "Certains l’aiment chaud", "Le Roi Lion", "Avatar" et bien d‘autres. Un jeu frenchy autour du cinéma, un quizz intelligent, pas toujours simple, mais avec beaucoup d'humour.





Déjà plus de 10 000 joueurs uniques et 30 000 parties jouées



Les amateurs de cinéma peuvent jouer gratuitement sur ordinateur, tablette ou téléphone. Présent sur les tables d'une trentaine de restaurants de la croisette lors du Festival de Cannes 2017, Mr. Troove compte déjà plus de 10 000 joueurs uniques pour 30 000 parties jouées. Par ailleurs, pour tous les fans du jeu, le livre sortira pour les fêtes de noël.





A propos de Mr. Troove



Commercialisé pour la première fois en 2014 sous forme de calendriers "100 films à trouver" et "100 artistes à trouver", le concept Mr. Troove s’est développé l’année suivante avec une nouvelle collection de calendriers et de cartes postales. Séduisant de plus en plus de lecteurs, il est sorti en mai 2017 sous forme de jeu en ligne.