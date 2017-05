Bâtiment et Maison Eco-Logique : Des maisons passives conçues entièrement avec des matériaux sains et performants

Des constructions tournées vers la RT 2020



Bâtiment et Maison Eco-Logique est une société spécialisée en économie de la construction et en conception et design de bâtiments écologiques. Son étroite collaboration avec Côté Bâtiment (négoce en matériaux de construction spécialisé en produits écologiques) permet de proposer des maisons bien plus performantes que les standards du marché en étant déjà tourné vers la RT 2020, avec des matériaux sains, non polluants lors de leur conception, et pendant l'exploitation du bâtiment. L'objectif; livrer des maisons saines et performantes au même tarif que les constructions traditionnelles.





Fini les consommations d’énergies et les matériaux polluants



Côté Bâtiment (négoce en matériaux) et Bâtiment et Maison Eco-Logique (économiste de la construction & designer et concepteur de bâtiments et maisons écologique) associent leurs talents pour mettre à disposition le conseil dans le choix de matériaux écologiques et partager avec les entreprises, les particuliers, les collectivités souhaitant construire de manière durable et respectueuse de l’environnement, leur savoir-faire dans le domaine de l’économie de la construction et du design et de la conception de Maisons Ecologiques.





Conception et suivi sur mesure



Bâtiment et Maison Eco-Logique conçoit des maisons passives, sur mesure, composées à 100% de matériaux écologiques choisis pour leurs performances thermiques, acoustiques, hygrométriques ainsi que leur faible impact sur l’environnement lors de lors conception jusqu’à leur recyclage.



La société intervient pendant toute la durée de vie du projet :



- Dessin et l'estimation des coûts,

- Planification des tâches

- Vérification de la bonne exécution du chantier et du respect des délais







Plus d'informations : www.maisoneco-logique.fr