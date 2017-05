Global Risk Profile inaugure sa filiale en France et nomme Pierre Memheld à la direction de la nouvelle structure

Global Risk Profile France est créée pour répondre aux risques énoncés dans le cadre spécifique de la loi Sapin II. Cette réglementation, en vigueur depuis décembre 2016, présente de nouvelles dispositions relatives à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute entreprise ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’Euros, et comptant plus de 500 salariés, doit désormais assurer la mise en place d’un plan de conformité répondant aux exigences de la loi, sous peine de sanction publique.



Le lancement de la filiale française s’inscrit dans la continuité de l’objectif formulé par Joël Pastre, CEO de Global Risk Profile: "L’ouverture de Global Risk Profile France nous permet de nous rapprocher de nos clients pour mieux les protéger contre les risques liés aux relations d’affaires, tout en les aidant à se conformer aux réglementations en vigueur."



Pierre Memheld est nommé Directeur Général de cette nouvelle structure au vu de son expérience en matière de gestion des risques et conseil en intelligence économique.





A propos de Global Risk Profile



Global Risk Profile (GRP) est une entreprise suisse qui offre des services professionnels de recherche et d’investigation, notamment dans le domaine de la Due Diligence. Ses produits et services protègent efficacement les clients contre tous types de risques découlant d’une relation d’affaires. Du simple screening aux enquêtes approfondies, l’équipe d’analystes effectue des recherches dans les sources légalement disponibles, ciblant aussi bien les entreprises que les individus dans le monde entier.



Plus d'informations : www.globalriskprofile.com



A propos de Pierre Memheld, Directeur Général de Global Risk Profile France



Pierre Memheld a plus de quinze ans d'expérience dans le conseil en intelligence économique, développement international et gestion des risques criminels en entreprise. Il est membre de l'Observatoire du Crime Organisé et de International Association for Intelligence Education. Il exerce la fonction de responsable du Master Intelligence Economique de l'Université de Strasbourg.



Pierre Memheld est diplômé du Master Veille Technologique du CRRM, du Master Information et Sécurité du CESD et de l'Executive MBA de l'ESSEC.