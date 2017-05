Divinisens : Le salon du Corps, de l'Esprit et du 6e Sens, les 10 et 11 Juin au Château de la Mothe en Poitou

Le salon

Le salon DIVINISENS a pour objectif premier de présenter des professionnels sérieux dont l'activité séduira les visiteurs tant par leurs compétences, leurs talents, leurs professionnalisme et leur originalité. Au travers de conférences et démonstrations publiques, les visteurs pourrons, au cours de ce long week-end, s'informer, tester et échanger autour de disciplines trop souvent méconnues, voire décriées.



Le salon sera également l'occasion de découvrir de véritables artistes créatifs et inspirés, ainsi que des artisans aux techniques ancestrales.





Le lieu



DIVINISENS, salon du Corps, de L’Esprit et du sixième Sens a choisi de prendre ses marques dans le Poitou, cette région aux multiples légendes et créatures fantastiques, où la fée Mélusine, le dragon Grand’Goule, les Galipotes et Garaches et bien d’autres, entretiennent une atmosphère de mystère.



Le Château de la Mothe en Poitou avec ses 300 m2 de salles en enfilade, ses pièces à l’étage, sa chapelle et ses espaces extérieurs, permettra d'acceuillr le public dans des conditions optimales de confort et de sécurité.

• Horaires : Samedi : 10h à 21h & Dimanche : 10h à 18h

• Lieu : Château de la Mothe en Poitou 83240 Ligugé (Poitiers Sud)

• Prix d’entrée : 4€ - Tarifs réduits 2€ & nombreuses entrées gratuites offertes

Le Salon est organisé autour de 8 Thèmes



1. Perceptions extrasensorielles et sixième sens : Arts Divinatoires - Dialogues avec les Défunts - Réincarnation - Phénomènes Paranormaux - Esotérisme et Traditions



2. Les Energies et le Corps : Thérapies énergétiques et corporelles - Thérapies et approches naturelles - Développement Personnel - Le Toucher - La beauté et l’esthétique énergétique



3. Les Energies et les lieux et habitat



4. Les Capacités de L’Esprit : Mentalisme - Hypnose - Thérapeutiques Psychologiques et Verbales - Thérapies Energétiques et Quantiques



5. Les Artistes et Artisans du Monde : Peinture intuitive - Créativité bijoux et Objets Esotériques - Energétiques - Elfiques - Fantastiques - féeriques - Artisanat ancestral - Musique et Danse…



6. Librairies et Editeurs - Conférenciers et auteurs - Associations ésotériques, paranormales, bien-être.

7. Produits ésotériques et bien-être

8. La Terre et ses bienfaits : Les produits naturels - Bio et Ecologiques - Le Bois - Les pierres - Compléments alimentaires





"Il devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé." Albert Einstein







Aperçu du programme et coup de projecteur sur les nouveautés





- Des professionnels des arts divinatoires, connus et reconnus : Avec la présence exceptionnelle de Claude Alexis, célèbre voyant habitué des médias (D8 TPMP, TF1..) dont le dernier ouvrage, "Les prédictions pour 2017", vient de sortir aux éditions Trédaniel.



Créateur de Radio Voyance et de la web tv claudealexis.tv qui sera présente sur le salon avec ses deux présentatrice Manon Saidini (IDF1) et Imen Sellaoui.

Sylvie Cariou co organisatrice du Salon cafédomancienne et medium auditive - conférencière - créatrice de l’oracle symbolique du marc de café





- Des conférences et Ateliers



Conférences sur 2 jours dans la Chapelle du Château (50 places assises, la Chapelle sera pour l’occasion totalement sonorisée)

Séance de médiumnité et de dialogue avec les défunts





- Lieu d’échanges et d’informations



Des ateliers de 10à 20 personnes dont "Apprendre à lire dans le Marc de Café par Sylvie Cariou" ou "Dialogue avec votre ange gardien" par Françoise Des Anges



Animations sur scène dans la cour d’honneur : Voyance en direct, démonstration de peinture intuitive…



Magazine du salon avec programme

Salon Divinisens



Château de la Mothe en Poitou 86240 Ligugé (Poitiers Sud)

Du samedi 10 juin 10h au 11 Juin 2017 18h