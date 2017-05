communiqué affiché 130 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Vendredi 19 Mai 2017 Ouverture du 16e Congrès national de S.O.S Amitié, du 19 au 21 mai à Besançon Tous les trois ans, la Fédération S.O.S Amitié organise un congrès national avec le concours d’une de ses 44 associations régionales. Cette année, S.O.S Amitié rassemblera dans le cadre original du Kursaal, situé 2 place du théâtre, à Besançon, plus de trois cents personnes sur la thématique : "L’écoute, un acte social dans un monde qui change"

A propos de S.O.S Amitié : S.O.S Amitié est une Fédération de 44 associations régionales regroupant 68 lignes d’écoute téléphone, messagerie et chat. Reconnue d'utilité publique pour son action dans la prévention du suicide, elle offre une écoute anonyme au téléphone 24h sur 24, 7 jours sur 7, par tchat chaque jour de 13h à 1h du matin et par messagerie (réponse sous 48 heures maximum). Restez connectés : A propos de L'ISCPA : L'Institut Supérieur des Médias propose depuis 25 ans 3 filières de formations professionnalisantes de Bac à Bac+5 : Journalisme, Communication, et Production. Des diplômes et des titres certifiés par l'État sont délivrés en fin de cycle. L’ISCPA Lyon est l’une des écoles du Groupe IGS.



