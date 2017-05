communiqué affiché 159 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Lundi 22 Mai 2017 Baptêmes moto et roulage gratuit sur le circuit Carole avec la Mutuelle des Motards et le GMT 94, le 8 juin La Mutuelle des Motards et le GMT 94 organisent, le 8 juin, un Open Mutuelle des Motards. Une journée de roulage gratuite sur le circuit Carole (93), spécialement dédiée aux jeunes sociétaires de 18 à 25 ans, ainsi que des baptêmes moto avec les pilotes du GMT 94, vainqueur des 24 heures du Mans moto. Sensations garanties.

Venez rouler sur le circuit Carole avec la Mutuelle des Motards et le GMT 94 vainqueur des 24 heures du MANS moto



Chaque année, les Open Mutuelle de Motards accueillent près de 1000 participants. A travers ces rendez-vous "passion", la Mutuelle ouvre les portes des circuits à un tarif compétitif (1) aux motards, assurés ou non à la Mutuelle, avec ou sans expérience, sur une petite ou une grosse cylindrée. Des groupes de niveaux sont constitués et encadrés par un pool de pilotes brevetés d’état. Et, parce que la protection du pilote est essentielle, la Mutuelle des Motards s’est associée à FURYGAN pour prêter combinaisons et dorsales aux participants.



(1) Une journée de roulage coûte 60€ pour les sociétaires et 90€ pour les motards non assurés à la Mutuelle.





Open exceptionnel, dispositif exceptionnel : Chaque année, les Open Mutuelle de Motards accueillent près de 1000 participants. A travers ces rendez-vous "passion", la Mutuelle ouvre les portes des circuits à un tarif compétitifaux motards, assurés ou non à la Mutuelle, avec ou sans expérience, sur une petite ou une grosse cylindrée. Des groupes de niveaux sont constitués et encadrés par un pool de pilotes brevetés d’état. Et, parce que la protection du pilote est essentielle, la Mutuelle des Motards s’est associée à FURYGAN pour prêter combinaisons et dorsales aux participants.(1) Une journée de roulage coûte 60€ pour les sociétaires et 90€ pour les motards non assurés à la Mutuelle.

- Roulage sur circuit avec les pilotes des Open Mutuelle des Motards : Programme : tester la piste avec sa moto de tous les jours, encadré par des pilotes brevetés d’état Nathalie Betelli et Laurent Brian. Un apprentissage de qualité en toute sécurité.

- Baptêmes en duo et dédicaces avec le GMT 94

Des baptêmes en duo avec les 3 pilotes du GMT 94, partenaire de la Mutuelle des Motards (David Checa, Niccolo Canepa, Mike Di Meglio). Des séances de dédicaces de ces mêmes pilotes - Essais de motos de la gamme Yamaha sur un parcours routier balisé Une journée basée sur la découverte, l'échange, la passion et, surtout, les sensations





Pour participer (dans la limite des places disponibles) :

Sociétaires (de 18 à 25 ans) : envoyer un mail à Sociétaires (de 18 à 25 ans) : envoyer un mail à openmutuelle@amdm.fr



A propos de la Mutuelle des Motards



Créée en 1983 par 40 000 membres fondateurs à l’appel de la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère), l’assurance Mutuelle des Motards est le spécialiste de la protection des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés. Développer la pratique du 2-roues à moteur et protéger ses sociétaires en concevant des produits d’assurance innovants sont les deux moteurs de la Mutuelle des Motards.





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici





Plus d'informations :



www.openmutuelledesmotards.fr

www.mutuelledesmotards.fr

www.gmt94.com

Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com

Rédacteur : Multuelle des Motards Envoyer à un ami Mots clefs : motards,moto,assurance moto,mutuelle des motards,circuit carole,baptêmes moto,GMT 94,24 heures du Mans,seine saint denis



Contact presse : Laure Gelmini

Société : Multuelle des Motards



Voir tous les communiqués 159



Contact presse

GELMINI Laure







Multuelle des Motards

Multuelle des Motards Visiter le site Imprimer Envoyer à un ami Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche