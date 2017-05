'L'enfant des sortilèges', premier roman d'Ulrich Stalker aux éditions Librinova

"La conquête de la vie demande une certaine part de sacrifice !"





L'histoire



Excellent élève, Mathieu La Ferrière grandit sous le regard attentif de son père, libraire, et de son oncle, médecin. À l'adolescence, nettement dépressif, les livres et la musique deviennent son exutoire. Le soir où il fête son baccalauréat, son oncle l'oriente vers des études de médecine.



À l'instant où il devient étudiant, il retrouve la sérénité et à l'hôpital, il découvre une qualité inhérente aux professionnels de la santé, l'empathie. Quand il devient médecin généraliste, il découvre des vies, car à chaque consultation, les patients s'interrogent ou se confient.



Entre santé et politique, l'auteur aborde les questions de démocratie et se refuse au prêt-à-penser, c'est-à-dire aux conséquences de la pensée unique. Loin des clichés à la mode,



"L'Enfant des sortilèges" apporte un regard neuf aux questions de droite ou de gauche.





A propos de l'auteur



Féru de littérature et de philosophie, d'histoire de l'art et d'art lyrique, Ulrich Stalker est un inconditionnel des Opéras de Mozart et de Wagner. Dans son roman, il explore la vie, car la santé, la politique, l'art, les femmes ou l'amour sont des sujets indéfectibles.





L'Enfant des sortilèges

Auteur : Ulrich Stalker

Éditeur : Librinova

131 pages, ebook

Prix 2,99€ TTC

ISBN : 979-10-262-1048-1





En vente sur :