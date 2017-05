communiqué affiché 142 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mardi 23 Mai 2017 Easus apporte une solution de récupération à l'encryptage du ransomware WannaCry L'editeur Easus accompagne 1000 utilisateurs touchés par le ransomware WannaCry et parvient à récupérer 85% des documents encryptés.



Depuis le 12 mai 2017 WannaCry Ransomware a touché plus de 400 000 PC et portables et se propage dans les banques, hôpitaux, écoles, ministères. Wannacry exploite une faille appelée "Eternal Blue" développée par la NSA.



Les victimes essayent de trouver une solution pour récupérer les documents cryptés sans payer de rançon. Easus Data Recovery leur apporte une solution probante. Ainsi, si il n'est pas possible de garantir la récupération de 100% des données, il est capable de redonner accès aux données d'origine supprimées par le ransomware une fois le cryptage terminé.



"C'est un cauchemar, nous avons eu environ 200 PC infectés par WannaCry, ce qui nous a plongé dans un état de stress réel. Nous avons testé la solution Easus Data Recovery qui nous a permit dans certains cas de récupérer des documents. Nous l'avons donc déployé sur tout notre parc informatique", déclare Xavier Escribano, dont l'entreprise a été durement touchée par le ransomware. "Nous avons pu récupérer 30% de notre parc de PC avec "EaseUS data recovery software pour Windows", rajoute-t-il.

EaseUS Data Recovery Wizard Solution pour WannaCry est disponible ici :

www.easeus.fr/evenement/sauvegarde-restauration-attaque-de-virus-2017.html

A propos d'EaseUS Software



EaseUS est un éditeur qui fournit des solutions dans la récupération de données, les sauvegardes, l'optimisation des systèmes dans l'univers Windows et Mac. Fondée en 2004 EaseUS est une entreprise internationale en forte croissance, avec plus de 100 000 000 d'utilisateurs répartis dans 180 pays. EaseUS est une marque déposée de CHENGDU Yiwo Tech Development Co., Ltd.





Pour accéder au communiqué de presse en version anglaise, cliquez ici





Plus d'informations : www.easeus.fr

