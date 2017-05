BackStore : l'innovation française au service du e-commerce

Dans un contexte de cyberattaques permanentes, l’insécurité informatique et la protection des données sont des enjeux majeurs. Les e-commerçants sont inquiets et doivent réagir afin de mieux protéger leurs sites et leurs clients.



BackStore™ est une solution de site e-commerce flexible et performante à destination des professionnels. Cet outil 100% français a été créé à partir d’un concept simple : proposer un système d’administration innovant et modulaire, permettant de réaliser une boutique en ligne qui s'adapte parfaitement à tous les secteurs d'activité.





Une boutique entièrement personnalisable



BackStore exploite une idée simple mais révolutionnaire : une boutique en ligne modulaire à l’image du jeu de brique "Lego". Dans ce concept d’un nouveau genre, BackStore construit des boutiques en ligne "brique par brique". Chacune d’elle a sa fonction : un panier d’achat, une langue étrangère, ou encore une fonctionnalité de gestion de stock, et ainsi de suite.





L’ergonomie alliée à la sécurité



BackStore contient certaines fonctionnalités exclusives qui simplifient la vie de l’utilisateur et se veut plus rapide, plus intuitif et plus sécurisé que ses ainés.



Les sources de BackStore ne sont pas accessibles au grand public et possèdent différents systèmes de cryptage permet- tant de rendre illisibles les données les plus sensibles. BackStore représente donc une excellente alternative à toutes les grandes solutions de e-commerce actuelles telles que Magento, Prestashop, Shopify…



Une solution qui a déjà séduit plusieurs acteurs importants du secteur, à l’image de Design Ikonik, leader français du mobilier scandinave en ligne.



A propos de l'Agence ICI



Avec 16 ans d’expérience dans la technologie numérique, l’Agence ICI a su créer l’innovation avec un produit "100% français" développé à Amiens - Hauts de France.



Le projet BackStore bénéficie du soutien de la BPI France (Banque Publique d’Investissement).



Plus d'informations : www.backstore.fr





Pour accéder au dosser de presse, cliquez ici