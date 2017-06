Routeur cellulaire Robustel 4G : 3G/4G avec support Voix pour la mise en réseau de sites temporaires

Une connectivité Internet rapide et fiable n'importe quand et n'importe où



Robustel R2000-Ent est un routeur VPN double module cellulaire avec support voix qui offre une connectivité Internet rapide et fiable, des fonctionnalités vocales améliorées, ce qui le rend parfait pour répondre et gérer tout périphérique, n'importe quand et n'importe où :

Commerces de detail : détaillants de proximité, restaurants, cafés, etc

magasins “pop-up”, kiosques temporaires

Enterprises : Entreprises distribuées/succursales/distantes

Chantiers : Bâtiments, routes, installations publiques (TPH6700)

Autres applications nécessitant un réseau mobile et la voix

5 ports Ethernet, un point d’accès WiFi



Outre le fait d’embarquer 5 ports Ethernet (4 LAN + 1 WAN), un point d’accès WiFi (modes AP et Client) b/g/n 300Mbp, il intègre également un port RJ11 qui peut recevoir soit un téléphone analogique filaire ou sans-fil grâce à son support Voix, soit être utilisé comme port RS232 ou encore RS485.



Protocoles VPN tels qu’IPSec, OpenVPN et GRE



Supportant les protocoles VPN tels qu’IPSec, OpenVPN et GRE, le R2000-ent pourra s’insérer aisément dans n’importe quelle configuration réseau. De plus grâce à son double module de communication, en cas d’échec sur le premier lien, le basculement vers le lien de secours s’opérera en moins de 3 secondes pour une continuité de service maximale, il est aussi possible d’utiliser les deux modules simultanément pour accroître la bande passante (agrégation de canaux).







Une très bonne expérience utilisateur et un SDK



R2000-Ent est un routeur puissant développé à partir de RobustOS, un système d'exploitation développé par Robustel et basé sur Linux. RobustOS comprend des fonctionnalités et des protocoles de réseau de base offrant une très bonne expérience utilisateur. Robustel propose également un kit de développement logiciel (SDK) pour ses partenaires et ses clients afin de permettre une personnalisation supplémentaire en utilisant C, Python ou Java. Il fournit également des APP enrichies pour répondre aux demandes fragmentées du marché IoT.





A propos de ROBUSTEL

Robustel est un fournisseur mondial de solutions matérielles et de solutions industrielles IoT/M2M. Depuis sa création en 2010 à Guangzhou, en Chine, Robustel s'est concentré sur la conception et la fabrication de routeurs, de passerelles, de modems, de plates-formes cloud et de solutions E2E. Afin de soutenir les activités mondiales dans plus de 100 pays et régions, Robustel a mis en place des bureaux locaux en Allemagne, en Australie, aux Pays-Bas, au Japon et à Hong Kong.





A propos de QL3D

QL3D est un distributeur spécialisé agissant dans les mondes de l’informatique industrielle, le M2M/IoT, et les solutions de capteurs sur IP depuis plus de 17 ans et est l’interlocuteur ROBUSTEL privilégié pour la France.

