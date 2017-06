Alerte légionellose : Les filtres Aqua-tools maintiennent les installations d’eau chaude fonctionnelles

Les statistiques de l’Institut national de veille sanitaire (INVS) parlent d’eux-mêmes : chaque année, le pic d’alerte à la légionellose est atteint entre les mois de juin et d’octobre. Naturellement présente dans l’environnement, en particulier dans les milieux aquatiques, la bactérie Legionella pneumophilia se multiplie en effet sous l’effet de la chaleur. Inhalée par l’homme par l’intermédiaire de microgouttelettes d’eau contaminée issues de douches ou de bains bouillonnants par exemple, cette bactérie peut entraîner la légionellose, une forme grave d’infection pulmonaire.





Maîtrise du risque

Depuis un décret de 2011, la maîtrise du risque légionelles est obligatoire dans tous les établissements recevant du public (ERP) tels que les maisons de retraite, établissements sociaux et médico-sociaux, hôtels, résidences de tourisme, campings…

"Lorsqu’une contamination au-delà du seuil réglementaire de 1 000 UFC/l est mise en évidence, la réponse la plus efficace est la pose de filtres anti-légionelles sur toutes les douches et robinets concernés", explique Marc Raymond, président d’Aqua-tools, "Ceux-ci permettent en effet de protéger à 100 % les usagers tout en laissant le temps au gestionnaire d’identifier et de traiter la cause de la prolifération."





Empreinte écologique maîtrisée Grâce à un investissement de plus d'un million d’euros en R&D au cours de ces 18 derniers mois, les nouveaux filtres terminaux FILT’RAY 20 (innovation technologique brevetée Bubl’air Wash®) conçus par la PME française atteignent désormais la performance inégalée d’une filtration allant jusqu’à 4 mois (31 jours, 62 jours, 3 mois et 4 mois). En cours de certification environnementale ISO 14 001 et attachée à maîtriser son empreinte écologique, Aqua-tools fait d'autre part fabriquer l’ensemble de ses produits en France, à Oyonnax, dans l’Ain.



"En cas d’alerte légionelles, la livraison des filtres est possible partout en France en 24 heures maximum", souligne Marc Raymond, "Néanmoins, on ne saurait trop conseiller à tous les établissements concernés par la réglementation de se doter d’une petite trousse de secours, avec quelques filtres d’avance."





A propos d’Aqua-tools

Entreprise innovante fondée en 2007, Aqua-tools est d’abord spécialiste en microbiologie de l’eau dans le domaine industriel, sanitaire et environnemental. Depuis 2013 cette PME 100% française qui compte aujourd’hui 20 collaborateurs a développé son activité dans la conception de filtres anti-légionelles et anti-tous-germes.





Plus d'informations : www.aqua-tools.com/fr