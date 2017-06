communiqué affiché 133 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Vendredi 02 Juin 2017 Thierry Samitier (Nos Chers Voisins) et Clara Lefort au Café de la Gare le 18 juin Zoom Théâtre et Host Production réunissent Thierry Samitier et Clara Lefort au Café de la Gare le 18 juin pour la représentation de leur seul en scène respectif : Parcours du (con)battant et Tiens-toi debout* (*Stand Up).



Qui sont ils ?



Thierry Samitier, l’interprète d’Aymeric Dubernet-Carton, de la série Nos chers voisins sur TF1 et Clara Lefort, humoriste rompue à la scène française aussi bien que new-yorkaise, excusez du peu.





Deux générations réunies autour de l'humour



Chacun leur tour, Thierry Samitier et Clara Lefort présenteront une partie de leur seul-en-scène respectif : Parcours du (con)battant¹, épopée folle et romantique pour le premier, Tiens toi debout², "stand-up adapté à tous ceux qui n’aiment pas le stand-up" pour la seconde.





Pourquoi un spectacle à deux ?



Il s’agit d’une part de promouvoir ces deux one-man-show, et d'autre part d’annoncer la collaboration de Thierry Samitier et Clara Lefort dans la web-série "How I killed my father ?", disponible à partir d’octobre 2017.



¹ mis en scène par Hélène Lévy et Benjamin Danet

² mis en scène par Alice Roudillon et Clément Peyon, et sur la scène du théâtre Mélo d’Amélie à Paris à partir d’octobre 2017.



Informations pratiques :



Thierry Samitier et Clara Lefort au Café de la Gare

Dimanche 18 juin 2017 à 18h00

41 rue du Temple, 75004 Paris

Renseignements et réservation : 01 42 78 52 51





