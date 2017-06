Viacours ouvre à Toulouse la première offre de co-studying en France pour la rentrée 2017/2018

Un suivi efficace pour éviter le décrochage



L’idée de Viacours est de proposer un lieu calme et agréable en plein centre ville à deux pas des deux lignes de métro et du tram. Les élèves viennent seuls pour étudier à plusieurs : c’est beaucoup plus motivant et responsabilisant. Sur place, des enseignants dans les matières principales, mathématiques, physique, économie, gestion, histoire, philosophie et langues, assurent un suivi efficace pour éviter le décrochage et l’écœurement des élèves.





Remotivation et volontariat



Le concept repose la remotivation de l'élève et sur son volontariat : il travaille à son rythme, tout en bénéficiant du soutien d’un enseignant. Des challenges, des ateliers de méthode et des examens blancs seront proposés une fois par mois. En effet, une fois bloqué sur des questions, l’élève à tendance à accumuler des retards qui se transforment en lacunes, et il lui semble alors impossible de remonter la pente. L'idée est donc d’éviter le "je n’y arrive pas, donc je ne travaille pas la matière".



Cet espace permet aux élèves de (re)trouver leur motivation et ainsi d'augmenter leur capacité de concentration.





Une solution efficace et économique



Le concept est à mi-chemin entre les stages de révision, souvent très coûteux, et le soutien scolaire classique. A cet égard, outre son efficacité, l’avantage du Co-Studying est d’être très économique. Viacours souhaite proposer des cours de qualité assurés par des enseignants à moins de 10 euros de l'heure. Cela ne dépend donc que de l’élève : plus il est assidu, plus le taux horaire baisse.



De plus, Viacours propose un encadrement pédagogique efficace par des enseignants en poste. L’ensemble des supports de cours sont mis à disposition : exercices, QCM et fiches de cours. Les enseignants s’assurent que l’élève fournit un travail personnel en plus de ses devoirs et que chaque leçon est vraiment acquise.



Viacours a testé ce système durant l’année scolaire 2016/2017 sur une dizaine d’élèves de terminale ES. Les retours ont été excellents. Du reste, le taux horaires constaté est de moins de 7€ en moyenne pour les plus motivés.





Un dispositif nomade



Viacours espère bientôt pouvoir proposer aux élèves des lieux de travail d’exception : musées, fablab ou salles de réunion de grandes entreprises pour donner un aspect immersif et faire naitre des vocations.





Informations pratiques



Viacours propose aux élèves un accès aux lieux du lundi au samedi de 9h à 20h, par sessions de 2 heures.



Une offre de lancement est proposée à 179€ par mois en illimité aux collégiens et lycéens.





A propos de Viacours



Créée en 2010 d’abord spécialisé en soutien scolaire à domicile. Viacours se donne comme objectif de rendre le soutien scolaire accessible à tous grâce à des centres de co-studying.



Plus d'informations : www.viacours.fr