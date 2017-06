communiqué affiché 133 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 07 Juin 2017 Gang de Paris : Une fausse guerre de gangs pour la sortie de la nouvelle collection 'Les Loups de la Butte' A l’occasion de la sortie de sa nouvelle collection sur les Loups de la Butte, la marque de vêtements Gang de Paris lance une nouvelle histoire sur la conquête de Montmartre. Entre fiction et réalité, elle plonge dans l’univers des gangs parisiens, au travers de l’aventure de Paulo L’Arrangeur, chef des Loups de la Butte et premier défenseur de Montmartre.



La vérité sur le gang des Loups de la Butte Dans les dix premières années du 20ème siècle, de nombreuses bandes ont essayé de s’imposer sur le territoire de Montmartre, seuls Les Loups de la Butte ont réussis à perdurer.



Ils vont connaitre les combats les plus sanglants, notamment contre les Cœurs d’Acier de Saint­‐Ouen qui terrorisent la banlieue nord à cette époque. La conquête de quelques mètres supplémentaires de territoire comme la conquête des femmes des rivaux se voient violemment lavées par le sang. Nombreux d’entre eux, partis au front lors de la Première Guerre Mondiale, ne reverront plus jamais Montmartre.



Décimés par les allemands et la police, ou tout simplement exilés loin de France, il ne restera seulement qu’une dizaine de Loups de la Butte en 1920…







Une histoire dont vous êtes le héros



Le décor est planté, l’aventure peut commencer. 97ans après, une vieille histoire de territoire refait surface. Paulo, le chef des Loups de la Butte, est obligé d’écrire une lettre qui appel les habitants de Montmartre à la mobilisation. L’heure est grave, le quartier se fait menacer par un gang rival, Les Costauds de la Villette.



Ces derniers veulent prendre possession du QG des Loups de la Butte, le bar Chez Camille, et de tout Montmartre. Ils prévoient d’attaquer la Butte dans 7 jours… Pour défendre Montmartre, il faut être organisé, mais surtout, il faut être en nombre. Et quoi de mieux qu’un gang pour se rassembler. Une seule solution, reformer Les Loups de la Butte pour libérer le quartier. Pour rejoindre le gang, il suffit de s’équiper d’un sweat ou d’un t-­shirt des Loups de la Butte, à choisir parmi 4 couleurs (blanc, gris clair, noir et gris foncé), tous en éditions limitées et numérotées de 100 exemplaires.





Pour décourvir l’histoire des Loups de la Butte et aider Paulo à sauver Montmartre : https://rejoinston.gangdeparis.com





Toutes les collections et l’histoire de la marque est disponible sur www.gangdeparis.com

Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : Gang de Paris Envoyer à un ami Mots clefs : mode,mode masculine,streetwear,Sweat shirt,t-shirt,made in france,pret a porter



Contact presse : Jérémy TESSIER

Société : Gang de Paris



Voir tous les communiqués 133



Contact presse

TESSIER Jérémy







Gang de Paris

Gang de Paris Visiter le site Imprimer Envoyer à un ami Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche