Cédric O’Neill rejoint Médiprix comme associé pour prendre la Direction de l’Innovation

Médiprix incarne le renouveau de la pharmacie. En seulement 1 an et demi, ce groupement de pharmacies fédère déjà 70 pharmacies pour 280M€ de CA cumulé, et a noué des accords de partenariat avec plus de 100 laboratoires. Fondé en 2016 par Jérôme Escojido et Bertrand Pages, tous deux pharmaciens, la vocation de Médiprix est d’offrir une expérience-client unique pour toutes les personnes qui entrent dans une pharmacie Médiprix. Pour se faire, Médiprix apporte des solutions concrètes et innovantes pour permettre aux pharmaciens une meilleure gestion de leur officine (logiciel de gestion des promotions, solution d’achats groupés, etc…).



Côté clients, cela passe également par plus de services et une expérience de découverte offerte à tous les clients Médiprix (services patients enrichis, développement de corner herboristerie, pôle de matériel médical, corner optique, etc…).





"Notre ambition est de développer la première enseigne de pharmacies reconnue pour son expérience-client et ses innovations. Nous pensons que la croix verte de pharmacie doit être gage de valeur ajoutée, c’est pourquoi nous savons que le digital sera incontournable pour offrir plus de services à nos patients. Nous sommes donc très flattés que Cédric O’Neill, fondateur de 1001Pharmacies et expert Internet nous rejoigne entant qu’associé dans cette aventure."

Jérôme Escojido, pharmacien et co-fondateur de Médiprix



"Cédric O’Neill a fait un travail remarquable en développant en 5 ans le leader de la vente en ligne de produits de parapharmacie. L’objectif est différent avec Médiprix, nous voulons aider les pharmaciens dans leur exercice officinal grâce au numérique et offrir de nouveaux services innovants à nos patients. C’est pourquoi, nous attendons beaucoup de cette nouvelle étape dans le développement de notre groupement de pharmacies."

Bertrand Pages, pharmacien et co-fondateur de Médiprix



"J’ai été séduit par la capacité hors norme de Jérôme et Bertrand de fédérer 70 pharmacies en seulement quelques mois autour d’une vision forte. J'ai la conviction que notre savoir faire et notre envie va nous permettre de créer la pharmacie de demain et je suis convaincu que la pharmacie d’officine a encore de très beaux jours devant elle. La création d’un modèle omni-canal web et physique est même l’avenir de la pharmacie car il permettra aux pharmaciens de renforcer leurs rôles de professionnel de santé en amenant plus de valeur ajoutée côté patients. C’est pourquoi, je suis fier de rejoindre l’aventure Médiprix en prenant la direction Innovation de la société."

Cédric O’Neill, Pharmacien et fondateur de 1001Pharmacies





A propos de Médiprix



Médiprix est un groupement national de pharmacies lancé en 2016 par Jérôme Escojido et Bertrand Pages, tous deux pharmaciens. Il regroupe 70 pharmacies à travers la France pour un CA cumulé de 280M€.



Médiprix en chiffres :

- 70 pharmacies adhérentes

- 280M€ de Chiffre d’affaire générés par les pharmacies adhérentes

- Objectif de 120 pharmacies d’ici fin 2017 Plus d'informations : www.mediprix.fr