ARTHUR ANDERSEN saisit la justice pénale contre ANDERSEN TAX LLC

Depuis sa réouverture opérationnelle le 1er mars 2017 avec des membres dans 16 pays et 26 bureaux, le nouveau réseau ARTHUR ANDERSEN & Co. n’a cessé d’être victime de diverses manœuvres hostiles et gravissimes ainsi que d’une communication acharnée, diffamatoire et dénigrante de la part de la société américaine ANDERSEN TAX LLC, de ses représentants et de ses complices.



Des membres légalement affiliés au réseau ARTHUR ANDERSEN & Co., aux Etats-Unis, en Inde et au Brésil, ont été contraints, sous la menace et le harcèlement constant d’ANDERSEN TAX LLC, de cesser d’utiliser les marques "ANDERSEN", "ARTHUR ANDERSEN" ou toute autre dénomination comportant le nom "ANDERSEN".



Les manœuvres perpétrées par ANDERSEN TAX LLC se sont révélées au grand jour dans les procédures en France, en Inde et aux Etats-Unis, par la transmission aux Juges de pièces contrefaites et fallacieuses de nature à tromper tous les professionnels, les bureaux d’enregistrement des marques nationaux et les tribunaux.



Au vu de ces agissements gravissimes qui réaffirment l’absence de tous droits légitimement acquis antérieurement par ANDERSEN TAX LLC sur les marques historiques "ARTHUR ANDERSEN" et "ANDERSEN", la société de droit français ARTHUR ANDERSEN & Co., sur instruction de son Président en exercice, Monsieur Stéphane Laffont-Réveilhac, saisit : Le Tribunal Correctionnel de Paris par la voie d’une citation directe pénale délivrée à l’encontre d’ANDERSEN TAX LLC et de son Président, Monsieur Mark L. Vorsatz, Le Procureur Général de New York à Manhattan, Le Procureur Général de Bombay en Inde, Le Procureur Général de Sao Paulo au Brésil, Le Procureur Général de Willemstad à Curaçao aux Antilles Néerlandaises.



Toutes les actions judicaires civiles et pénales nécessaires seront engagées dans différentes juridictions pour les faits "d’Association de malfaiteurs", "d’Escroquerie en bande organisée", de "Faux et Usage de faux", contre ANDERSEN TAX LLC, ses représentants impliqués, et, d’une façon générale, contre tous ses complices parmi lesquels des cabinets d’avocats ou des liquidateurs judiciaires.



"Des dirigeants d’ANDERSEN TAX LLC ont délibérément triché et menti en abusant le public, des Juges, les Anciens d’ARTHUR ANDERSEN, leurs propres employés et correspondants à travers le monde tout en dénigrant outrageusement le réseau ARTHUR ANDERSEN & Co., ses membres affiliés et ses dirigeants. Ces manœuvres frauduleuses, choquantes et parfaitement inexcusables sont en contradiction totale avec les valeurs historiques d’ARTHUR ANDERSEN dont se réclament pourtant les dirigeants d’ANDERSEN TAX LLC. Notre réseau sortira plus fort de ces épreuves que nous affrontons aux côtés de nos membres avec courage, humilité et détermination. Nous sommes libres et fiers du travail accompli, avec mes Associés, pour retrouver l’excellence d’ARTHUR ANDERSEN au niveau mondial. Nous poursuivons nos efforts sans relâche pour la reconstruction du réseau.", déclare Stéphane Laffont-Réveilhac, Président d’ARTHUR ANDERSEN & Co.





