Signomatic lanceert in samenwerking met Mental Health Europe de campagne #jeziethetniet

De geschiedenis van Signomatic



Signomatic is opgericht door de neven David Engstrand en John Eskilsson. David had een achtergrond in programmeren en ontdekte dat er weinig mogelijkheden waren om online borden te bestellen. Hij besprak met John het idee om mensen hun eigen borden te laten ontwerpen. Voordat John tijd had gehad om het bedrijfsplan uit te werken, had David de software al gemaakt en de eerste bordenmachine aangeschaft. Signomatic werd in korte tijd een groot succes. Alles leek voor de wind te gaan, maar toch was dat niet het hele verhaal. Ongeveer een jaar na de oprichting van het bedrijf kreeg David psychische klachten. Het veranderde zijn leven. Na een worsteling van twee jaar, maakte David een einde aan zijn leven.





#jeziethetniet - Stickers die het verschil maken



Ter ere van David en alle andere mensen die in stilte aan psychische klachten lijden is de campagne #jeziethetniet in samenwerking met MHE gelanceerd. Als het goed met iemand lijkt te gaan, kan hij of zij toch mentale problemen hebben. We vinden het nog steeds lastig om in het openbaar over psychische problemen te praten. Vaak zijn de problemen onzichtbaar. Met stickers met de tag #jeziethetniet wil Signomatic het stigma rond psychische aandoeningen wegnemen en het onzichtbare zichtbaar maken. De stickers worden in verschillende maten aangeboden en kunnen op de website van Signomatic besteld worden.







Ga voor meer informatie over de campagne naar: De volledige opbrengst gaat naar de organisatie Mental Health Europe (MHE) die zich inzet voor een samenleving die aandacht heeft voor psychische aandoeningen en ze actief bestrijdt, en waarin mensen met psychische problemen gerespecteerd worden en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een samenleving waarin niemand zichzelf van het leven wil beroven.Ga voor meer informatie over de campagne naar: www.signomatic.be/nl/jeziethetniet





Signomatic



De bordenfabrikant Signomatic begon in 2008 met de online verkoop van kunststof borden. Sindsdien is het assortiment snel uitgebreid en zijn er meer dan twee miljoen borden geleverd in meer dan tachtig verschillende landen wereldwijd. Signomatic kan een echt succesverhaal genoemd worden, maar de weg hiernaartoe is niet altijd makkelijk geweest.