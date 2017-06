La Mutuelle des Motards donne rendez-vous aux passionnés de motos personnalisées lors du Wheels and Waves 2017, du 14 au 18 juin à Biarritz

Spécialiste de l’assurance des 2 et 3-roues à moteur, la Mutuelle des Motards exposera trois magnifiques bécanes préparées, ainsi que le cyclo électrique de son partenaire "La Guêpe Mobile" sur son stand.



Un groupe "expertise 2-roues" sera à disposition des riders pour les éclairer et les conseiller en matière d’assurance de motos modifiées et personnalisées. Un vaste sujet qui suscite de nombreuses questions auxquelles l'équipe de la Mutuelle des Motards dépêchée sur place répondra..





L’offre "Ma Perso", seul contrat d’assurance dédié aux motos personnalisées



Présentée en avant-première au Wheels and Waves 2016, l’offre innovante "Ma Perso", disponible depuis octobre dernier, est le premier et le seul contrat sur le marché spécifiquement dédié à l'assurance des motos personnalisées. Afin que les passionnés puissent "rider" en toute liberté et en toute sérénité.



Wheels and Waves



Du 14 au 18 juin 2017 se déroulera la 6ème édition du Wheels and Waves à Biarritz. Cet événement est un rendez-vous annuel autour de diverses influences telles que les motos de collection, l’art, la musique et le surf.





A propos de la Mutuelle des Motards



Créée en 1983 par 40 000 membres fondateurs à l’appel de la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère), l’assurance Mutuelle des Motards est le spécialiste de la protection des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés. Développer la pratique du 2-roues à moteur et protéger ses sociétaires en concevant des produits d’assurance innovants sont les deux moteurs de la Mutuelle des Motards.





