La start up Ocean Clock lance une collection d'horloges en liège made in France

Des horloges imaginées et fabriquées dans le Sud-Ouest



Chaque horloge est assemblée à la main dans l’atelier Ocean Clock, à Hossegor. Les contours sont fabriqués dans les Landes, à partir de liège issu de forêts éco-gérées, les cadrans sont embossés en France, le tout assemblé à la main par l’équipe Ocean Clock.



Meuble, bureau, étagère, enfilade… L’horloge trouve sa place aussi bien dans une chambre d’enfant, que sur un bureau ou dans un salon. Aiguilles et cadrans sont déclinés en 6 couleurs. Une horloge à poser au rendu léger et épuré, au prix public de 49.00€.



(crédit photos : Chloé Fayollas)

A propos d'Ocean Clock



James et Stéphanie ont créé en 2015 la marque Ocean Clock. Lui, est animé par le surf et la voile, elle, est passionnée par la déco et les voyages. Deux amoureux de l’océan dont la famille cultive des coquillages sur le lac d’Hossegor. Ensemble, ils ont modernisé l’horloge des marées traditionnelle.



Pour cette deuxième collection, l’horloge se décline en version horloge des heures et horloge indiquant l’état de la marée. Une envie particulière de travailler avec des artisans locaux, de mettre en valeur une matière noble, et de diversifier la gamme jusque-là, tournée exclusivement vers les marées.





Pour accéder à plus de photos et plus d’infos sur la collection ou la story Ocean Clock : www.oceanclock.com