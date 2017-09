Photo : Première exposition en France du photographe russe Igor Gueorguievskiy

Meilleur photographe de paysage de l’année 2011 en Russie À l’occasion de l’année de l’Écologie en Russie, l’association Nereus-Arts invite le photographe russe Igor Gueorguievskiy à exposer ses œuvres pour la première fois en France.



Photographe scientifique reconnu dans son pays et très engagé en matière de défense de l’environnement, il a notamment gagné en 2011 le concours national Paysage russe à Moscou et reçu le titre de Meilleur photographe de paysage de l’année.





Mobilisé en faveur de la défense de l'environnement Une rencontre avec la presse est proposée samedi 16 septembre, à 17h30, à la chapelle Sancta Maria de Olivo, de Beaulieu-sur-Mer, avant le vernissage qui se déroulera en présence de l’artiste et de Roger Roux, maire de Beaulieu-sur-Mer.



Cette manifestation est organisée par Nereus-Arts en partenariat avec la Ville de Beaulieu-sur-Mer et est soutenue par le Centre de Russie pour la culture et les sciences (Paris).



Les photographies numérotées et signées par l’artiste seront vendues au profit de projets en faveur de la défense de l’environnement.





Des expéditions dans le Grand Nord



Igor Gueorguievskiy est originaire de la Carélie, région connue pour sa beauté ainsi que pour la richesse de sa flore et de sa faune. À travers son œuvre, il exprime son talent d’artiste auquel s’ajoute ce regard particulier de scientifique et de défenseur de l’environnement.



Membre de la Société Géographique Russe et de l’Union des Journalistes Russes, il participe à des projets culturels, caritatifs et scientifiques, du Nord-Ouest à l’Extrême-Orient russe, et a pris part à des expéditions dans le Grand Nord.





Une vente en faveur des sites protégés Natura 2000 Sensible à l’action de Nereus-Arts, il a répondu favorablement à l’invitation d’exposer en France, dans une ville elle aussi très mobilisée en faveur de la préservation de la baie de Saint-Jean Cap Ferrat, site protégé classé Natura 2000. Présidée par Natalia Stevens, l’association Nereus-Arts organise des événements culturels d’envergure internationale et utilise les arts comme médiateurs pour sensibiliser le grand public à la défense de l’environnement





Cliquez pour agrandir Contact presse



Marion Martin-Lurcel, agence Oyopi

Tél. : 06 81 23 12 78

Email : contact@oyopi.com

www.nereus-arts.org