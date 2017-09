Théatre : Patrice Laffont dans 'Dernier Carton'

Invitation Presse : "En espérant que vous serez présent à l’invitation qui vous est tout spécialement réservée pour le lundi 11 septembre prochain où j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer." Laetitia Bloch



Actualité de Patrice Laffont de ces derniers mois : il a joué dans la pièce : "l'hôtel du libre-échange " de FEYDEAU sur France 2 à l'occasion des fêtes

il a joué également dans "Chapeau de paille d'Italie" de Eugène LABICHE.

Il a tourné aussi ces deux dernières années dans "Mariage plus vieux, mariage heureux". Cette pièce, " Dernier carton ", aété jouée à Avignon du 7 au 30 juillet (cf critiques sous l'affiche).

Il joue, paralèllement à "Dernier Carton", dans "Gentleman déménageur!".



Il est toujours le producteur du jeu "Des chiffres et des lettres". Jeu qu'il a rajeuni : décors, temps de réflexion plus court, avec une finale pour une seule personne, de l'argent à gagner, etc.







Dernier carton raconte un accident statistique, une heure dans l’existence de deux hommes qui n’auraient pas dû se croiser, et dont la rencontre va changer leur vie.



Richard anime une émission littéraire à la télévision. A l’approche de la vieillesse il vit une rupture sentimentale difficile qui le porte à remettre en cause ses certitudes. Il a décidé de quitter son appartement parisien pour une vie plus retirée.



Face à lui, le déménageur, un homme qui cultive son mystère. Tour à tour bienveillant, charmeur, inquiétant, incongru, idiot, irritant, drôle, pourquoi Oussama refuse-t-il de partir ? Est-il seulement déménageur ? Ecrivain, aussi ? Escroc, terroriste, opportuniste ? Que sait-il ? Que veut-il ?



Entre les deux hommes va s’engager un simulacre de conversation, paradoxale, toute en évitements et faux-semblants, cousue de peurs et de fantasmes réciproques, jusqu’au moment où la violence, de sous-jacente, devient inévitable, jusqu’au sang, jusqu’à la torture, à la mutilation.



Auteur : Olivier Balu

Mise en scène : Olivier Balu

Distribution : Patrice Laffont, Michaël Msihid Dossier de presse : Critiques :



« Un joyau du off 2017 »

Patrick Adler, France Bleu « Un thriller original »

Vaucluse Matin « Le jeu des acteurs est remarquable. Patrice Laffont et Michaël Msihid s’en donnent à cœur joie. C’est divertissant, tendre et brillant »

Léopold Gautier, Artistik Rezo « Un texte fort »

Mina Paso, Un fauteuil pour l’orchestre



Théâtre de l’Essaïon : 6 rue Pierre au Lard 75004 PARIS Horaires Du 31 août 2017 au 29 septembre - Du Jeudi au Samedi à 19h45

