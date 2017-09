'Trouver des missions' : Guide pratique pour indépendants, consultants et freelances

De plus, pour garantir aux lecteurs un guide référence, riche d’informations et d’expériences, Daniel Pardo a bénéficié de la contribution d’une trentaine d’experts spécialisés (managers de transition, consultants, contracteurs, dirigeants…). De par son approche pragmatique et concrète, le livre focalisé sur la recherche de missions permet de : savoir si ce mode de travail est fait pour vous,

se lancer et trouver vos missions,

connaitre les astuces pour présenter son offre,

déterminer ses honoraires,

négocier avec son futur client,

effectuer votre transition de salarié à consultant indépendant,



"Avec plus de 3 millions de personnes au chômage en France, et plus de 10 millions d’actifs qui veulent être un jour à leur propre compte, il est nécessaire de faire savoir qu’il existe aujourd’hui des solutions, des alternatives, des moyens de rebondir, de tirer profit de la nouvelle économie, de réussir. Pour cela, chacun à son échelle doit imaginer ce qu’il peut faire. Parfois on a juste besoin d’un déclic pour passer à l’action, j’espère que cette initiative sera ce petit déclic pour certains. Il n’y a rien qui vous empêche de réussir aujourd’hui, vous devez simplement passer à l’action". Daniel Pardo. Convaincu que les missions longues sont une opportunité encore trop méconnue en France, Daniel Pardo profitera de sa présence au Salon SME les 25 et 26 septembre prochains pour distribuer gratuitement 1000 exemplaires de son nouveau livre qui parait le 13 septembre.



A propos de Daniel Pardo A 39 ans, Daniel Pardo cumule une expérience de plus de 15 ans en gestion en France et à l’international où il a optimisé des structures de 20M€ à plusieurs milliards d’euros, et pour lesquelles il manageait en direct des équipes allant jusqu’à 30 personnes. En 2011, anticipant l’évolution du marché du travail, il crée une société qui lui permet d’intervenir dans les grands groupes en missions longues en tant que manager de transition. Souhaitant transmettre et partager les connaissances et expériences acquises dans le cadre de son travail indépendant, Daniel Pardo fonde en 2015 la société de portage salarial Flexi-Entrepreneur. Depuis, il accompagne au quotidien des experts (managers de transition, consultants…) pour leur permettre de déployer leur activité d’indépendant avec plus de simplicité et faciliter le travail entre ces experts indépendants et les sociétés. Convaincu que les formes de travail en mode mission constituent une véritable opportunité pour les hommes, les entreprises, l’économie et l’emploi, il décide d’aller plus loin dans la transmission et le partage. Il publie en février 2017 Travaillez comme indépendant en mode mission et en mai 2017, Comment travailler avec les indépendants ? ainsi que How to work with independents in France et en septembre Trouver des Missions. Informations pratiques Trouver des missions Auteur : Daniel Pardo

