Communiqué de presse Jeudi 21 Septembre 2017 Deuxième édition du salon Rando et VTT en Pays Catalan, les 14 et 15 octobre à Port-Vendres Fort du succès de la 1ère édition, la communauté de communes-Albères-Côte Vermeille-Illibéris relance les 14 et 15 octobre 2017 à Port-Vendres l’événement, unique dans les Pyrénées-Orientales. Nouveauté majeure à l’affiche : une ouverture à l’activité du VTT.



En octobre 2016, près de 2000 personnes s’étaient déplacé à Banyuls-sur-Mer pour découvrir la première édition du salon de la Randonnée. Cette année, la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris donne rendez-vous aux amoureux de la nature à Port-Vendres les 14 et 15 octobre pour un nouveau week-end exceptionnel, idéal pour une sortie familiale. Un programme d’animations tout public sera proposé aux visiteurs : circuits "randonnée & VTT", ateliers rando-sophro, balades en gyropode pour découvrir Port-Vendres de manière ludique, projections de films et documentaires, conférences thématiques, etc.

Retrouvez la programmation détaillée sur le site : www.salonrando.fr ou sur facebook.com/SalonRandoVTT Le salon se déroulera au :

Gymnase Thierry GONZALVES Avenue Castellane 66660 PORT-VENDRES (à 30 km au sud de PERPIGNAN)

De 10 heures à 19 heures les samedi et dimanche

Entrée : 3 Euros (gratuit pour les moins de 18 ans) Point restauration sur place - Aires de stationnement à proximité Balade, randonnée, grande randonnée, marche nordique, raid, trekking, vélo électrique, VTT, séjours clé en main ou sur-mesure, etc. : l’offre proposée ce week-end dans la "cité de Venus" sera large et répondra à toutes les attentes.



Offices de tourismemunicipaux et intercommunaux, équipementiers, tour-opérateurs, agences de voyages, associations, hôteliers… tous seront réunis pour promouvoir les nombreuxatouts du territoire catalan, une destination mer-montagne déjà énormément prisée.



Par le biais de cette manifestation, unique dans les Pyrénées-Orientales, la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et ses partenaires espèrent fédérer l’ensemble des acteurs économiques pour faire de ce salon un incontournable pour les années à venir.





La randonnée dans les Pyrénées-Orientales : quelques chiffres clés



- 5 GR® et 9 GRP® - 28 itinéraires pédestres (PR) et 45 itinéraires VTT - 1 747 kilomètres de sentiers et de plaisirs



