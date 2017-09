Sortie de la Collection Privée Caron, en hommage aux parfumeurs de la Maison

L'héritage d'Ernest Daltroff

1904, Ernest Daltroff écrit les premières lignes de l’histoire de la Maison Caron. Intuitif, grand voyageur, passionné d’essences et de fleurs, il célèbre dans ses compositions, empreintes d’exotisme, la beauté et la complexité de la nature et place la rose, sa fleur fétiche au cœur de ses créations. Un état d’esprit resté intact au fil des décennies et des parfumeurs maison.



Gardienne de cet héritage olfactif, savant mélange d'audace et de savoir-faire, les boutiques Caron ont depuis toujours pour mission de veiller sur ce patrimoine sensoriel et de combler les demandes de certains passionnés, avides de retrouver le parfum tant aimé.





Réédition de 11 parfums qui ont fait l'histoire de la Maison

Parfums emblématiques, ou plus confidentiels, ces trésors olfactifs sont aujourd'hui réédités et révélés dans une collection permanente qui rend hommage aux parfumeurs de la Maison : la Collection Privée Caron.



Pour cette collection privée, la Maison Caron renoue avec son ADN et s'inspire de l'univers Art Déco des années folles. Courbes et droites, or, noir et blanc, gaufrage et estampage s'entremêlent, dévoilant toute la richesse de l'écrin. Le flacon Monument, emblématique de cette époque pleine de dynamisme et de modernité se pare d'un capot noir, sublimé d'un marquage à chaud et d'un fil d'or, synonyme de maîtrise et de savoir-faire, en écho à une technique ancestrale encore pratiquée dans nos ateliers parisiens : la baudruchage et le sertissage.



11 références sont proposées pour le lancement de la Collection Privée Caron : Violette Précieuse (1913), Narcisse Banc (1923), Acaciosa (1924), French Cancan (1936), Farnesiana (1947), Or et Noir (1949), Rose (1949), Montaigne (1986), Pour une Femme (2001), Tubéreuse (2003), Secret Oud (2011).

A découvrir à partir du 20 septembre dans les points de vente agréés et sur le site officiel de la Maison Caron :

www.parfumscaron.com





A propos de la Maison Caron



Découvrir le charme secret de Caron en parcourant son histoire centenaire, c'est accéder à l'univers sacré des parfums. Une passionnante histoire accompagne la naissance de chaque parfum et souvent leur nom symbolique rappelle des événements particuliers au cœur du luxe.



C'est en 1904, grâce au génie d'Ernest Daltroff, que la Maison Caron s'installe dans l'univers de la Haute Parfumerie et ouvre ses portes au 10 rue de la Paix à Paris.



Son amour pour sa collaboratrice Félicie fut toujours d'une influence considérable sur ses créations. Ensemble, ils donnèrent naissance à de grands parfums aux concepts forts tels que "N'aimez que Moi" en 1916. "Tabac Blond" en 1919. "Fleurs de Rocaille" en 1933 ainsi que le mythique "Pour Un Homme" en 1934.





