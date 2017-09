Offrir un arbre : un cadeau original, symbolique et durable imaginé par arbre-cadeau.fr

Un nouveau look pour une tradition millénaire Cette année, pas de vin, pas de chocolat, pas de stylos et pas de chaussettes. Pour noël, le site Arbre-Cadeau.fr propose d'offrir un cadeau vraiment original, symbolique et durable : un arbre.



Arbre-cadeau.fr renoue ainsi avec une tradition oubliée, consistant à offrir un arbre pour commémorer des étapes marquantes de l'existence et en conserver une trace à la fois vivante et symbolique. Une coutume remise au goût du jour par Sandrine Berkel, fondatrice du site, après avoir reçu elle-même un arbre en cadeau pour son mariage.





A chaque occasion son arbre



Arbre-Cadeau propose un arbre cadeau pour toutes les occasions : Arbre de mariage, Arbre de naissance, Arbre d’anniversaire, Arbre de baptême, Arbre de remerciement... Au total, le site présente 12 espèces sélectionnées avec soin pour leurs qualités naturelles et possédant chacune une valeur symbolique propre.



L'équipe du site est là pour aider ses clients à choisir l'arbre idéal en fonction du message qu'ils souhaitent transmettre.



Un cadeau de Noël original et durable



Arbre-cadeau.fr propose également d'innombrables idées pour un cadeau fin d’année comme le Pomme de Noël, le laurier branché et "Mon beau sapin", un petit sapin décoré de boules.





Arbre business, un Arbre pour le dire



Pour faire de leur arbre un vecteur de communication auprès de leurs relations d'affaires, collaborateurs, clients ou fournisseurs, les entreprises qui souhaitent se démarquer peuvent personnaliser l'emballage en y intégrant leur logo ainsi qu'un message promotionnel.





Tarifs : A partir de 24,95 €





A propos de SARL Florissant



Florissant - Arbre Cadeau : Offrir un Arbre, pour un cadeau symbolique, original et durable. Livraison partout en France, Belgique et Luxembourg.

www.arbre-cadeau.fr



Florissant - Plantes de haie : Spécialiste des plantes de haie et la livraison à domicile. Thuya, Laurier, Cyprès, If commun, Buis. Photinia et plus. Plantes et arbustes de haie d'excellente qualité.

www.florissant.fr





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





Plus d'informations : www.arbre-cadeau.fr