Delville Group clôt l’acquisition de la plateforme Adequancy

Delville Group a récemment acquis, le 12 septembre 2017, la société Adequancy, une plateforme en ligne de mise en relation entre dirigeants et managers de transition sur les fonctions de Direction Financière. Le concept en quelques mots : le dirigeant exprime sa recherche en remplissant un formulaire ou choisit lui-même directement sur la plateforme les profils de managers de transition selon des critères sectoriels, par expérience, zone géographique, domaines d’expertises, etc.



Le marché du management de transition bénéficie d’une croissance toujours soutenue, 15% par an en moyenne sur les 3 dernières années et le marché va continuer à croître de façon significative. Le modèle traditionnel des cabinets fonctionne et continuera à fonctionner.



Cette acquisition est une première sur le marché du management de transition et propulse le groupe Delville dans l’ère du digital. Adequancy facilite la recherche de managers de transition pour les donneurs d’ordres, de même qu’il facilite la recherche de missions pour les managers indépendants, en leur permettant d’être plus visible et en leur proposant une palette d’outils et de services pour faciliter la gestion administrative et leur temps d’inter-mission.





"Au sein de Delville, le développement d’une plateforme de mise en relation entre clients et managers de transition a été identifié comme un axe de développement stratégique par le cabinet depuis 1 an. La qualité de la plateforme nous a pleinement convaincus du bienfait de ce nouveau model, innovant et unique sur le marché, tout comme la rencontre avec les fondateurs d’Adequancy avec lesquels nous avons définis une stratégie de développement en France et à l’international pour en faire la place de marché de référence." Anthony Baron, co-fondateur Delville Group.



"L’équipe d’Adequancy se réjouit du rapprochement avec Delville Group, les nouveaux moyens mis à notre disposition devant permettre de toucher de nouveaux clients tout en proposant à notre communauté de managers indépendants plus d’opportunités et de services dédiés." Thomas Colin, co-fondateur Adequancy.





A propos de Delville Group



Créé en 2010 par Patrick Abadie et Anthony Baron, le Cabinet Delville Management est le Cabinet de Management de Transition du Groupe Delville, présent à Paris et à Londres.



Le développement, au sein du groupe, d’une structure dédiée au Management de Transition fut principalement motivé par la multiplication de situations d’urgences managériales fortes au sein des entreprises et chez ses clients. Delville Management a accompagné depuis 2010 plus de 300 entreprises et mené avec succès plus de 450 missions de transition auprès d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.





Plus d’informations : www.delville-management.com