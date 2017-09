Mode éco responsable : Lancement de la première collection témoin de vêtements 'Zero Waste' en France

Imbriquer des formes entre elles, pour recouvrir la surface complète d’un rouleau de tissu : tel est le défi technique auquel doivent faire face quotidiennement des milliers d’industriels du textile chargés de découper les collections de marques imaginées à travers le monde.



La plupart de ces entreprises ont désormais recourt à des logiciels de placement automatique qui leur permettent d’imbriquer en un temps record des milliers de patronnages. Cependant, malgré ces nouveaux moyens technologiques, 15% du tissu découpé fini encore dans des décharges à ciel ouvert sous forme de chutes.





La conception zéro déchet appliqué à la mode



Le "Zero Waste Design" (conception Zéro déchet) promeut la nécessité de considérer l'imbrication des futurs éléments du patronnage sur le tissu dès la toute première phase de création d’un vêtement. Bien qu’assez logique en théorie, cette solution reste malheureusement à ce jour inexploitée dans le milieu de la mode.



Selon Mylène L’Orguilloux, penser "durable", ce n'est pas seulement utiliser des matières labellisées Bio, mais c'est aussi réfléchir à l'impact du design sur l'exploitation des matières premières : "Pendant 10 ans, j’ai suivi consciencieusement des principes de modélisation strictes et soi-disant intransgressibles sans jamais me poser de question sur la finalité écologique, mais aujourd’hui ce n’est plus possible. Des alternatives existent, il faut les étudier et se donner les moyens de les appliquer".





41 modèles prototypés puis conçus en France

Face à ce constat, elle décide alors de s’attaquer au problème et de démontrer la faisabilité technique, le caractère innovant et le potentiel créatif du concept en lançant une première collection témoin intégralement Zero Waste baptisée Milan Av-JC.



Lors d’une année de recherche, 41 vêtements ont pu être prototypés et simulés virtuellement à l'aide d’un logiciel 3D, avant d’être découpés puis cousus à Bordeaux.





Open source, formations et workshops

L'objectif de ce projet baptisé MILAN AV-JC est d’encourager les designers à appliquer ce concept dans le développement de leurs collections futures. Pour se faire, des plans de découpes, des patronnages et d’autres informations techniques sont disponibles en Open-Source sous Licence Creative Commons sur le site milanavjc.com.



Mylène accompagne également les écoles et les entreprises dans l’application de ce concept via des sessions de conseils, formations et workshops.



*source : fashionrevolution.org

Lien vers la vidéo, cliquez ici



Plus d'informations : www.milanavjc.com