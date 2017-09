Daniel Pardo lance un programme de formation en ligne pour guider les indépendants dans la recherche de missions longues

Entre partage d'expérience et contribution d'experts Conçu pour aider les personnes ambitieuses à trouver des missions longues, le programme de formation dispensé par Daniel Pardo est directement inspiré de ses propres expériences en tant que manager de transition en France et à l'étranger, et enrichi grâce à la contribution d'experts issus du monde de l'entreprenariat et du consulting.



"Les professionnels n'osent pas se lancer car ils se disent "Je suis salarié, j'ai une situation confortable mais je dois d'abord tout quitter, tout plaquer et prendre des risques inconsidérés alors que j'ai une famille et un prêt à rembourser", témoigne Daniel Pardo, "Alors que le lancement est finalement assez simple et peut être sécurisé à condition de partir sur les bonnes bases. Par exemple, en transformant dans un premier temps son poste salarié en contrat de prestations de services auprès de sa société actuelle ou même d'une autre"

Une formation étape par étape

Le programme explique étape par étape comment faire pour trouver ses premières missions longues et ainsi démarrer son activité sur de bonnes bases. Au-delà de la formation elle-même, les participants ont la possibilité d'échanger une trentaine de minutes par téléphone avec Daniel Pardo à l'issue de la période d'essai de 30 jours.

"Ce programme est le chemin le plus rapide pour trouver vos missions longues. Il est composé d'un peu de théorie, pour les débutants, mais surtout d'enseignement pratique, pour pouvoir obtenir des résultats concrets. Dans la plupart des vidéos, je demande aux participants d'effectuer une action, de se rendre sur un site, de faire des copier coller, de modifier certaines phrases." indique Daniel Pardo, "Il y a donc du pain sur la planche. Tout ne se met pas en place simplement en validant son inscription. Mon équipe et moi-même sommes là pour accompagner les participants vers le succès mais chacun reste maître de son avenir et responsable de sa réussite." Si la formation a besoin d'être mise à jour, elle le sera grâce aux participants de ce programme qui feront remonter les informations en fonction de leurs différentes expériences. La formation permet en quelques heures de savoir comment : - Evaluer son potentiel par rapport à un mode de travail spécifique

- Accélérer sa courbe d’apprentissage

- Se démarquer de la concurrence par exemple en déléguant certaines tâches

- Se lancer et trouver ses missions

- Connaitre les astuces pour présenter son offre

- Déterminer ses honoraires

- Négocier avec son futur client

- Sécuriser la transition de salarié à consultant indépendant

- S 'organiser, entreprendre et avancer avec des explications simples A propos de Daniel Pardo



Daniel Pardo justifie de 15 ans d’expérience comme manager en France et à l’international. Anticipant l’évolution du marché du travail, il crée en 2011 une structure lui permettant d’intervenir dans les plus grands Groupes en tant que manager de transition. Daniel Pardo est par ailleurs le fondateur et Dirigeant de la société de portage salarial Flexi-Entrepreneur, qui accompagne aujourd’hui au quotidien managers de transition et experts dans le déploiement de leur activité d’indépendant.



Il est par ailleurs auteur des ouvrages "Travaillez comme indépendant en mode mission" et "Trouver des missions : Guide pratique pour indépendants, consultants et freelances".





Plus d'informations : Page de vente de la formation : http://boutique.allomission.com/page/missionslongues



CP publication du livre "Trouver des missions : Guide pratique pour indépendants, consultants et freelances" (septembre 2017), cliquez ici