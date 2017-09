Conférence de presse : Découverte de la pierre angulaire de l'oeuvre de Brancusi et de la sculpture à l'origine de l'art moderne

Conférence de presse réservée aux médias

Février 2017 : Reportage sur la 1ère conférence de presse réservée à la communauté scientifique









À l’occasion du "Colloque Historique et Scientifique Malraux / Brancusi" tenu à Paris en février 2017 et placé sous le haut patronage de François HOLLANDE, Président de la République, Thierry RAYER en partenariat avec les Amitiés internationales André Malraux a dévoilé en exclusivité internationale à Paris, au cours d’un colloque historique et scientifique, les secrets bien gardés de l’œuvre de Brancusi depuis 111 années. Une pièce unique et exceptionnelle, la première version du Baiser, qui date de 1905, a été reconnue pierre angulaire de toute l’œuvre magistrale et initiatique de Brancusi et la matrice de l’Art moderne. Thierry RAYER a exposé au cours de ce colloque ses découvertes avec une grande rigueur scientifique, saluée par des experts près des tribunaux, des laboratoires scientifiques spécialisés dans l'art.





A propos de Thierry Rayer



Thierry RAYER, depuis l’adolescence, s’est permit de remettre en cause les écrit historiques de Alain Decaux, membre de l’Académie Française et historien emblématique ainsi que ceux de son ami André Castelot, ce qui lui valu le respect et l’amitié de ces deux grands hommes d’histoire, dont il conserve religieusement leurs lettres de reconnaissance. Jusque là discret, il est publié dans ‘Biologie Aujourd’hui’ anciennement Journal de la Société de Biologie, Organe officiel de la Société de Biologie, où il a coécrit avec William Rostène, Président de la société de Biologie, Directeur de recherche émérite INSERM. Sa rencontre en 1995 avec l’éminent académicien qu’est Louis Leprince Ringuet, le plongea de plain-pied dans l’art, son histoire et son analyse scientifique. Fin connaisseur de la civilisation précolombienne qui s’est étendue notamment le long de la côte nord-péruvienne et surtout la culture moche (dite aussi mochica) mais aussi des artistes tels que Picasso, Chagall, Modigliani, Gauguin etc. Thierry RAYER a poursuivi des années durant ses recherches sur l’ensemble de l’œuvre de Constantin Brancusi.



