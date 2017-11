Le designer Carlo Rampazzi détourne le foulard Hermès pour faire naître un objet rare et extravagant

La haute couture du design mobilier



Les créations de Carlo Rampazzi sont uniques. Souvent provocatrices, elles portent le raffinement, le soin et le style à leur sommet. À l'instar de la haute couture ses créations existent au-delà des tendances éphémères et conservent leur charme et leur ironie à travers les âges.





À propos de Carlo Rampazzi.



Architecte et designer suisse d'Ascona, Carlo Rampazzi a débuté sa carrière dans les années 70 en tant que designer international créant le style "maximinimalismobili". Pour Rampazzi le présent n'existe pas, il se sert du passé pour rebondir dans le futur. Souvent surnommé "l'antiquaire des temps modernes", il retravaille, revisite, réinvente les grands classiques comme un bureau Louis XIV ou une commode Marie Antoinette.





À propos de Sergio Villa.



Dans son atelier artisanal installé dans la région de Brianza, au nord de l'Italie, Sergio Villa cultive l'art de travailler la matière noble. Se nourrissant d'échanges et de rencontres, comme avec Olga Berluti, il excelle pour magnifier et sublimer les patines, le cuir, la matière, métisser le bois et les couleurs. Ses patines deviennent des tableaux, des esquisses, des collections uniques s'inspirant à la fois des traditions culturelles et des tendances contemporaines.





A propos de La Galerie Noi



Carlo et Sergio sont des machines à rêves oeuvrant pour enchanter l'univers de leur chaland. Alliant curiosité, savoir faire et utilisation de matières innovantes, rien n'arrête leur créativité ni leur faculté à s'adapter et comprendre les attentes du client. Chaque pièce est personnalisable de la couleur à la matière du tissu au cuir ainsi que la patine du bois pour sublimer l'univers de leur clientèle.



Une touche chic, une finition digne de la haute couture, de l'art et du luxe à l'état pur.





Plus d'informations : www.noiparis.com