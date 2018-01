communiqué affiché 441 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 11 Janvier 2018 Peeble Connect déploie sa solution de Très Haut Débit par les réseaux Radio 4G LTE-A PRO sur le site L’Oréal Aulnay Campus L’Oréal a confié à la société Peeble Connect le soin de déployer son offre La Fibre Mobile pour un raccordement très haut débit (THD) de 50Mbps tout en radio LTE multi-opérateurs ainsi que l’infrastructure WIFI HD sur l’ensemble du site de conférence, qui devrait accueillir 25,000 connexions dans le courant de l’année. Un raccordement très haut débit (THD) de 50Mbps pour 25 000 connexions annuelles



Le site L’Oréal Campus, centre de recherche historique du groupe installé à Aulnay-sous-Bois accueillant 2500 personnes, bénéficie d’une infrastructure de conférence de 500 personnes ouverte aux intervenants et participants du Groupe.

Cette infrastructure, dont l’activité s’intensifie, est confrontée à des limites de connectivités télécoms tant sur l’accès internet haut débit que sur l’infrastructure WiFi haute Densité supportant un grand nombre de connexions simultanées pour son auditorium, ses salles de réunion et ses espaces communs. L’Oréal a ainsi confié à la société Peeble Connect le soin de déployer son offre La Fibre Mobile pour un raccordement très haut débit (THD) de 50Mbps tout en radio LTE multi-opérateurs ainsi que l’infrastructure WIFI HD sur l’ensemble du site de conférence, en tenant compte des contraintes de sécurité qui offre au site une infrastructure totalement distincte de ses réseaux et autonome en sécurité. Mise en service début novembre, le site devrait accueillir 25 000 connexions planifiées sur 2018 autour de d’une cinquantaine de conférences.



Une alternative pour les professionnels des territoires en recherche de THD La Fibre Mobile constitue une alternative à la fibre optique qui présentait l’avantage d’un raccordement rapide en 3 jours, sans ingénierie civile sur site et une exploitation économiquement viable. Le LTE plus connu du grand public sous l'appellation 4G présente des avantages de raccordement au Très Haut Débit sans délai d'attente et sans les coûts de FAS parfois importants liés à l’ingénierie civile.

Plus d'informations : www.infra.peeble.zone Fournisseur d'accès internet très haut débit, Peeble Connect sas opère deux activités : La connectivité Très Haut Débit pour les pros en territoires qui ne peuvent accéder à la fibre optique et les acteurs de l’événementiel qui ont besoin d’un raccordement haut débit et d’un réseau WiFi Haute Densité événementiel.

