Strike, la start-up qui réduit le prix du billet d’avion grâce aux kilos disponibles

Quand les voyageurs se font livreurs - Rentabiliser son voyage

Strike d'adresse aux voyageurs qui envisagent d’effectuer un vol depuis la France vers le Vietnam, ou depuis le Vietnam vers la France et dont les valises n'atteignent pas la limite de poids autorisée. Ces derniers peuvent ainsi obtenir des tarifs compétitifs sur leur billet d’avion en proposant leur services de livreur sur la plateforme. De quelques kilos à plusieurs dizaines de kilos, chaque gramme non utilisé peut devenir source de revenus complémentaires. - Les principes de l'économie collaborative

Il existe de nombreux moyens de réduire le prix d’un billet d’avion. Strike en fait partie. Ce service reposant sur les principes de l'économie collaborative permet de faire baisser rapidement le coût d'un vol tout en rendant service à un particulier situé à l’étranger. Avec Strike, il n’est plus nécessaire d’attendre les périodes creuses, de rechercher les vols sans escale ou de consulter les comparateurs de vols pour obtenir un billet à bas prix.





Pour les expatriés : se faire livrer des produits français à l’étranger - Un service personnalisé de confiance

Expatrié français, étudiant ou voyageur nomade en escale au Vietnam, tout le monde peut profiter du service de livraison Strike pour recevoir un colis en provenance de la France. Strike permet de réceptionner en mains propres un colis intact dont le voyageur aura pris soin. Fini les cartons défoncés et les colis perdus en cours de route. Ce service communautaire de confiance offre l’assurance d’un service personnalisé. - Renouer avec son pays d’origine

Pour s'habituer en douceur à leur nouveau mode de vie, Strike permet aux expatriés de renouer de temps à autre avec des produits typiquement français en faisant appel à ses services, de retrouver toute la saveur des mets gastronomiques français ou de se procurer les essentiels qui manquent en faisant appel à un voyageur pour transporter son colis via le site. Strike facilite la vie des expatrié en rendant accessibles, facilement et en toute sécurité, des produits indispensables, 100% français, introuvables à des milliers de kilomètres de la France.



Quelles sont les destinations concernées ?



Pour son lancement, le service Strike est disponible entre la France et le Vietnam, et plus particulièrement les villes de Hanoï et Ho-Chi-Minh. A terme, la plateforme communautaire a pour ambition d’élargir dans un second temps son offre vers d’autres pays d’Asie.





Une campagne de crowdfunding



Depuis quelques jours, la start-up Strike est présente sur la plateforme We Do Good pour présent er son projet au grand public. Pour accéder à la page de présentation du projet Strike : https://www.wedogood.co/strike/





Plus d'informations : www.strikeairways.com

Facebook : www.facebookc om/StrikeAirways/