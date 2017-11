communiqué affiché 265 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 23 Novembre 2017 WanderWorld : Des carnets de voyage personnalisables pour découvrir le monde de façon ludique Illustrés à la main et personnalisables avec des autocollants, les carnets de voyage de WanderWorld ont été imaginés pour découvrir une destination tout en s'amusant en famille. A la fois objet souvenir et guide touristique, ils permettent de profiter au maximum de son séjour et d’en conserver une trace authentique et personnelle. Au programme du premier catalogue : Nantes, Paris et Barcelone.

Un carnet de voyage en mode do it yourself



Sur support cartonné petit livret A5 de 8 pages ou dépliant A4, les carnets WanderWorld comprennent :

- Une carte de la ville où sont représentés les monuments les plus emblématiques de la ville



- Des idées d’activités en mode check-list visuelle



- Un espace d'expression pour coller ses photos, ses tickets, noter ses bons plans…



- Une liste d’anecdotes sur la ville.

Chaque carnet inclut un feuillet d’autocollants permettant de personnaliser le produit au fur et à mesure des visites.



A feuilleter en famillle



Les carnets WanderWorld sont destinés à tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir une destination en famille ou ceux qui ont envie de jouer aux touristes dans leur propre ville. Support ludique plus particulièrement conçu pour les enfants entre 5 et 12 ans, le carnet de voyage permet aux familles de formaliser leurs souvenirs touristiques.



Les carnets de voyage de WanderWorld sont disponibles à 9.90 € sur



Formats : Dépliant A4 (21x29.7 cm) ou A5 (livret de 8 pages) • Livrés avec un feuillet A5 d'autocollants • Fabriqués en France





A propos de WanderWorld

Il y a quelques années, Isabelle Morin, mère de famille de 3 enfants, entreprend un voyage autour du monde en famille. Elle constate qu’il manque sur le marché un produit ludique qui serve de guide visuel pour les enfants. Elle trouve aussi que l’offre de produits de souvenirs est très limitée. A son retour, elle invente un nouveau concept alliant la dimension ludique lorsque l’on est sur place et l’aspect "souvenir de voyage" impérissable et personnel pour le retour.

Elle contacte Ester, une passionnée de dessin et d’illustration qui est partante pour l’accompagner dans cette aventure. WanderWorld est né.





Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici

Contact presse : Isabelle Morin

Société : WanderWorld



WanderWorld

