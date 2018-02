Courtage prêt immobilier : Infimo Courtage, pionnier du 'zéro frais' pour les particuliers, développe son concept en mandat ou franchise dans le secteur des agences immobilières

50 agences mandataires ou franchisée fin 2018



Infimo Courtage vise 50 agences mandataires ou franchisées fin 2018 avec cette offre "zéro frais pour le particulier" qu' Infimo a déjà validé en nom propre dans son réseau actuel. Infimo veut s'appuyer sur la relation de mandataires et de franchises pour développer rapidement son concept.





Un concept original et différenciant pour les agents immobiliers Depuis ses débuts, Infimo bouscule les usages en proposant aux Particuliers un service de courtage en prêt immobilier intégralement gratuit, sans commission ni frais de dossier. Déjà disponible auprès d’une vingtaine de mandataires et franchisés en France. Le service profitera désormais aux agences immobilières comme aux particuliers : - L’agent immobilier fidélise ses clients, développe sa notoriété et son activité en délivrant un service à valeur ajoutée aux clients acquéreurs, et la promesse d’un pouvoir d’emprunt optimisé, - Le particulier, bénéficie d’un accompagnement de bout en bout, jusqu’à son financement, totalement gratuit, d’un interlocuteur unique et d’une réactivité optimale.

Les grands axes du concept : Seule offre "zéro frais" réelle sur le secteur du courtage immobilier Infimo Courtage, offre un service de courtage de prêt immobilier réellement gratuit aux particuliers désireux de financer un projet d’accession.



Il répond aux besoins des particuliers en quête de financement immobilier et mais aussi d’assurance emprunteur, à travers son réseau de franchisés et de mandataires présents dans 8 régions (Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de Calais, Pays de la Loire, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, PACA et Rhône-Alpes et la Réunion ).



Une démarche innovante



Les services d’Infimo Courtage s’appuient sur une démarche innovante et profitable pour tout client acquéreurs : en agrégeant à son activité, le métier d’IOBSP (intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement), le mandataire ou l’agent immobilier franchisé Infimo Courtage délivre un accompagnement de bout en bout, jusqu’à son financement, totalement gratuit.



La gratuité revendiquée et clef de la différenciation



Le service de courtage en prêt immobilier et en assurance est, pour le particulier, totalement gratuit, sans honoraires ni frais de dossier, en accord avec les valeurs d’éthique et de respect du Client, revendiquées par Infimo.



La collaboration par la recommandation : "collabor’Active"



En retour de la gratuité du service, le client collabore au principe de recommandation. Il accorde ainsi à Infimo Courtage, la pose d’un panneau "Ici, Proprio, malin", la prise d’une photo et l’utilisation gratuite des droits de celle-ci et partage sa satisfaction sur les réseaux sociaux.



Cette démarche justement nommée "collabor’Active" est expliquée dans un Manifeste de la Marque largement diffusée sur les réseaux sociaux.







La viralité repose sur la gratuité affichée par le client

"Ici, proprio malin"

Stéphane Conte, fondateur de la marque déclare :



"Depuis nos débuts en 2005, nous avons toujours souscrit à une déontologie qui consiste à ne rien facturer aux clients résidentiels, mode de rémunération qui est encore marginal. Nous avons pris le temps de tester et d’éprouver notre modèle qui fonctionne. En transmettant aux agents immobiliers les compétences nécessaires au travers de nos formations agréées, nous allons rendre le courtage en financement plus accessible que jamais." A propos d’Infimo Courtage Infimo Courtage est détenue par la holding Abitus. Créé en 2013, le groupe est spécialisé dans les métiers connexes de l’immobilier. Il propose des solutions innovantes pour booster l’activité des agents immobiliers au travers de 2 pôles : Infimo Courtage qui assure du courtage en prêt immobilier et assurance à travers un réseau de franchisés et de mandataires. À destination des particuliers et des professionnels, l’originalité d’Infimo Courtage réside dans la gratuité du service pour le particulier.



Copilote Concept, agence de communication intégrée, délivre aux agents immobiliers à travers VPI Concept, des solutions de stratégies éditoriale et digitale, des outils de gestion, ainsi que des solutions de formation avec VPI Académie, centre de formation agréé. L’innovation de l’offre Copilote Concept tient au format : packagé sous forme d’abonnements, "à la carte" ou "sur-mesure".