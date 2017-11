communiqué affiché 111 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 29 Novembre 2017 Lancement de Bankybee, nouveau module de codes promo made in France Lancé le 24 novembre à l'occasion du black friday, Bankybee, est un module de codes promo conçu et mis au point par une start up drômoise. Compatible Chrome, Firefox et Safari, Bankybee va chercher automatiquement les codes promo en cours dès que l'utilisateur se trouve sur le site de l'une des 1800 enseignes partenaires. Un détecteur de codes promo Bankybee est un tout nouveau module dédié aux codes promo développé par une startup française basée dans la Drôme. Son fonctionnement est réellement novateur : il suffit de l’installer dans son navigateur pour profiter des réductions (codes promo) et parfois aussi d’un bonus cashback (pourcentage de la somme déboursée reversé à l’acheteur) proposé par le site e-commerce visité.





Gratuit et sans inscription



Simple d'utilisation, Bankybee permet de ne plus avoir à rechercher les codes promos disponibles sur les sites, le module le fait automatiquement pour l'utilisateur. Gratuit et sans inscription, tout le monde peut en bénéficier, à n’importe quel moment.



Mis au point progressivement depuis le début d’année 2017, le module est dorénavant opérationnel et sera des plus utiles pour les achats et cadeaux de fin d’année.



A l’occasion du lancement, le 24 novembre, une cagnotte 2€ spéciale sera reversée aux utilisateurs avec le code KXLEGP.





En résumé, Bankybee c’est :



- Le projet d’une startup française

- Un module automatique novateur

- Des milliers de codes promo

- Plus de 1800 enseignes marchandes partenaires proposant des bonus cashback

- Un service 100% gratuit et sans inscription

- Un gain de temps et d’argent pour le shopping en ligne





Plus d'informations : bankybee.fr





Pour accéder au dossier de presse : bankybee.fr/file/bankybee-press.pdf





