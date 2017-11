Artebooking, une place de marché dédiée à l'art contemporain, associée à un réseau professionnel

Une place de marché servie par des technologies de pointe

Artebooking.com se distingue des sites de ventes d’oeuvres d’art en proposant un concept original : un réseau international artistique réservé aux professionnels doublé d’une place de marché permettant aux acteurs du monde artistique de promouvoir leurs services, le travail en réseau et la vente d’œuvres d’art en ligne. L’originalité de cette place de marché réside dans son attachement à l’expérience utilisateur et l’adoption des dernières technologies : connexion native aux réseaux sociaux, gain de temps dans les recherches grâce à l’intelligence artificielle, paiement en ligne étendu au bitcoin…





Vente en ligne sans commission



Le réseau social professionnel est gratuit et ouvert aux artistes, galeries, commissaires d’expositions, institutions, collectifs d’artistes avec un objectif premier : garantir aux divers acteurs une visibilité entre professionnels et vis-à-vis des collectionneurs. Par ailleurs, Artebooking propose un modèle économique unique sur son segment : une vente en ligne sans commissions permettant aux artistes et galeristes d’exploiter conjointement la place de marché. La plateforme se finance via des services premium destinés aux professionnels.





Plus de 10 000 oeuvres



Une année après son lancement, le portail international artebooking.com réussi son test marché avec plus de 10 000 œuvres d’art déjà en ligne, issus d'artistes professionnels émergents ou déjà reconnus. Une présence confirmée par l’excellente position (top 5) dans les moteurs de recherche sur les mots-clefs génériques.





Avantages pour le collectionneur d’art

Le collectionneur d’art trouvera sur le portail une variété d’oeuvres proposées par des artistes et galeristes, exclusivement professionnels, avec plus de 80 pays représentés. La vente en ligne sans commissions lui permet également d’accéder à des oeuvres de qualité à des conditions financières avantageuses.



Autre innovation appréciable : la plateforme propose au visiteur, en sus de la recherche traditionnelle, un moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle, lui permettant un gain de temps significatif. Une analyse conceptuelle et graphique traquant non seulement les similarités mais surtout des conceptions similaires. Des règles de rapprochement mixant la connaissance d’experts et les analyses automatiques du moteur.



Fin 2017, la plateforme permettra, en plus du paiement en ligne en euro ou US dollar, des règlements en bitcoin, automatiquement convertis en euros ou USD pour versement au vendeur. Cette évolution vise à capter une clientèle plus jeune et hyper-connectée tout en garantissant le règlement en devises traditionnelles aux vendeurs.





Un portail au service des professionnels



Les professionnels disposent d’une plateforme permettant la présentation de leur activité, de leurs services ou oeuvres, mais également publications, expositions, sans oublier le réseau social intégré, connecté et complémentaire des réseaux sociaux traditionnels et généralistes. Parmi les services exclusifs Artebooking on compte également la promotion des membres sur ces réseaux, afin de leur donner une visibilité optimale, avec plus d’un million de vues mensuelles.



Artebooking propose également aux professionnels des connecteurs, leur permettant de publier les oeuvres simultanément sur la plateforme, sur leur site web ou sur les réseaux sociaux type Intagram. La synchronisation et publication sera faite automatiquement par la plateforme sur les autres espaces : un gain de temps appréciable dans la gestion du portfolio.





A propos d’Artebooking



Fondé en 2016 par Jacqueline Maltzahn, historienne de l’art et commissaire d’exposition, Artebooking est un réseau international destiné aux professionnels du milieu artistique, doublé d’une place marché, basé à Karlsruhe, Allemagne.



La fondatrice part d’un constat simple : les professionnels investissent un temps considérable dans la communication, les recherches de contacts, le développement de leur réseau. Les dernières années ont également été marquées par l’internationalisation de l’offre et de la demande, associée à une montée en puissance de la vente en ligne, bousculant les modèles économiques traditionnels organisés autour des ventes en galeries et expositions.



Artebooking est la première plateforme permettant d’accompagner cette mutation, en proposant un réseau professionnel global et international, la démultiplication via les réseaux, et le renforcement des modèles traditionnels. "Nous ne croyons pas au tout Internet", assure la fondatrice, "mais les modèles économiques traditionnels ont besoin d’outils puissants permettant de relayer les actions, sous peine de disparaitre."