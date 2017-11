Les bordelais de Happybulle.com transforment les dessins d'enfants en bijoux

Un concept de personnalisation inédit Jérôme et Dorothée Cailley sont les co fondateurs de la marque de bijoux personnalisés HappyBulle, créée en 2011 au milieu du salon du domicile familial. Ces jeunes parents se sont inspirés des créateurs de leurs 3 petites filles pour inventer un concept de personnalisation complètement inédit : transformer les dessins d'enfants en bijoux uniques.



Plus de 600 références à personnaliser en ligne



Si l'idée est simple, la réalisation l'est tout autant. Il suffit de se rendre sur la boutique en ligne, de télécharger la photographie du dessin, puis de choisir parmi les 600 références de bijoux et accessoires à personnaliser.



Les bijoux sont confectionnés et emballés dans les ateliers bordelais de la marque. La commande est expédiée sous 48 heures.



Pour visualiser le dossier de presse, cliquez ici





Plus d'informations : www.happybulle.com