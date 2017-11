Artebooking.com behauptet Stellung auf dem internationalen Kunstmarkt Kunstportal weckt weltweit Interesse durch ein innovatives Konzept

Durch sein innovatives Konzept hebt sich artebooking klar von anderen Online-Plattformen im Kunstsektor ab. Artebooking ist das erste professionelle Kunstportal, das sowohl als soziales Netzwerk als auch als kostenfreie Online-Plattform weltweit von Künstlern, Galeristen, Kunstinstitutionen, Sammlern, Investoren und Kuratoren genutzt wird.



Das Alleinstellungsmerkmal von Artebooking liegt in dem Konzept und in der Anwendung neuester Technologien: direkte Anbindung an soziale Netzwerke, Zeitgewinn durch künstliche Intelligenz (KI), Online-Bezahlung auf Bitcoin erweitert...





Vorteile für die Kunstsammler



Als exklusiv professionelles Kunstportal überzeugt artebooking durch Qualität. Kunstsammler und Investoren finden über ein nutzerfreundliches Navigationssystem eine große Auswahl an Bildern, Grafiken, Skulpturen und Objekten von renommierten sowie noch jungen, talentierten Künstlern weltweit.



Dadurch können potentielle Käufer mit Galeristen und Künstlern in direkten Kontakt treten und den Kauf abwickeln.



Ein weiteres entscheidendes Novum: Die Plattform bietet dem Nutzer neben der klassischen Suche eine auf künstlicher Intelligenz basierende Suchmaschine. Dadurch reduziert sich der Zeitaufwand erheblich. Eine konzeptionelle und grafische Analyse sucht das Programm nicht nur nach formalen Ähnlichkeiten, sondern vor allem nach ähnlichen Konzepten ab.



Die Plattform wird sich Ende 2017 weiterentwickeln und neben Online-Zahlungen in Euro und US-Dollar auch Zahlungen in Bitcoin ermöglichen, die automatisch in EUR oder USD zur Zahlung an den Verkäufer umgerechnet werden. Unabhängig von dieser innovativen Zahlmethode bleibt die Zahlung in herkömmlicher Währung bestehen.





Exklusive Dienstleistungen



Artebooking versteht sich als Dienstleister, der rund um die Uhr für mehr Sichtbarkeit seiner Mitglieder sorgt. Hierfür werden auch die sozialen Netzwerke wie Facebook, twitter, Instagram und pinterest bedient. Mit mehr als 1 Mio Views pro Monat überzeugt das Konzept!



Die auf der Plattform artebooking veröffentlichten Kunstwerke werden mit der jeweils eigenen Website oder Intagram u.a. synchronisiert. Diese Technik optimiert die bislang zeitaufwendige Verwaltung des eigenen Portfolios.



Über artebooking



2016 wurde artebooking von der Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Jacqueline Maltzahn gegründet. Während ihrer langjährigen Berufserfahrung machte sie immer wieder die Beobachtung, dass im Kunstbetrieb sehr viel Zeit in die Kommunikation und in den Ausbau von Netzwerken investiert wird.



Mit artebooking als globalem und professionellem Netzwerk möchte die Gründerin auf diese Entwicklungen reagieren, gleichzeitig aber auch die Künstler und die Galeristen unterstützen. „Ich glaube nicht an die Allmacht des Internets“, so die Gründerin, „ aber traditionelle ökonomische Modelle benötigen leistungsfähige und zeitgemäße Werkzeuge.“ Hierzu gehört auch die Ermöglichung provisionsfreier und sicherer Transaktionen zwischen Galeristen, Künstlern und Käufern.



Eines ist sicher: Seit der Gründung als Kunstportal und Netzwerk hat artebooking sein großes Potenzial sichtbar unter Beweis gestellt. Damit kann es seine Position in der globalen Kunstwelt im Internet ohne weiteres behaupten.



Presse Kit : https://www.artebooking.com/press.html

Vidéodarstellung: https://www.artebooking.com/press.html URL : www.artebooking.com





Marketing & Partnerschaften



Jacqueline Maltzahn

Email : Jacqueline MaltzahnEmail : jacqueline.maltzahn@artebooking.com