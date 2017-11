communiqué affiché 118 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 30 Novembre 2017 'Les arrêts illustrés', une BD illustrant les décisions de justice qui ont marqué le droit français, dirigée par Astrid Boyer Ecrit par un collectif d'étudiants et de professeurs en droit, dirigé par Astrid Boyer, "Les arrêts illustrés, by les barons du droit", retrace en bande dessinée les faits à l'origine des arrêts les plus emblématiques du droit français. Un outil pédagogique permettant de faciliter l’accessibilité au droit et son apprentissage publié chez Enrick B Editions. A vos marques, prêts, bullez !





Au travers d’une à deux page(s), chaque planche retrace les faits d’arrêts bien connus, évoque leur problématique juridique et conclut sur la solution retenue par les juridictions, le tout saupoudré d’humour.



Il s'agit donc d'un remarquable exercice de synthèse permettant, en plus de suivre les aventures rocambolesques des Barons du droit, de s'immerger le plus agréablement possible dans les tréfonds d'une des sources du droit les plus riches : la jurisprudence et ses grands arrêts. Cet ouvrage constitue un outil pédagogique permettant de faciliter l'accessibilité au droit et son apprentissage. Le projet des arrêts illustrés est un projet participatif regroupant, autour d'Astrid Boyer, une communauté d'étudiants et de professeurs ayant décidé de se lancer dans une aventure inédite : celle de donner vie aux décisions de justices.



A propos de l'auteure



C’est lors d’un cours de droit administratif qu’Astrid Boyer imagine pour la première fois le concept des "Arrêts illustrés". Elle est alors étudiante en deuxième année de droit à l’université Toulouse 1 Capitole. Elle commence par la création d’une page Facebook avant de fonder l’association en début de master 1. Aujourd’hui, après avoir achevé un master 2 de droit notarial à l’université Paris Dauphine, elle poursuit un deuxième master en entrepreneuriat et innovation dans la même université.





C'est lors d'un cours de droit administratif qu'Astrid Boyer imagine pour la première fois le concept des "Arrêts illustrés". Elle est alors étudiante en deuxième année de droit à l'université Toulouse 1 Capitole. Elle commence par la création d'une page Facebook avant de fonder l'association en début de master 1. Aujourd'hui, après avoir achevé un master 2 de droit notarial à l'université Paris Dauphine, elle poursuit un deuxième master en entrepreneuriat et innovation dans la même université.

