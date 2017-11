L’Aéroport Nice Cote d’Azur propose sa nouvelle offre voyage en partenariat avec MisterFly

Un nouveau partenaire Misterfly



Depuis le 15 novembre, c’est désormais MisterFly qui fournit en marque blanche les services de réservation en ligne sur le site internet de l’aéroport www.nice.aeroport.fr pour la location de voitures et les vols, avec une nouveauté qui va intéresser les internautes, la mise en avant quotidienne de promotions sur chaque destination en direct au départ de Nice.



L’ensemble des compagnies aériennes et des loueurs de voitures de l’aéroport niçois sont bien entendu présentes dans cette offre et affichés en priorité. MisterFly apporte à l’aéroport son moteur de réservation qui mise en premier lieu sur la simplicité du processus de réservation, la flexibilité mais surtout la transparence des prix





Une nouveauté : la réservation d'hotels



Avec ce partenaire, le site web de l’Aéroport Nice Côte d’Azur propose également un nouveau service : la réservation d’hôtels en ligne pour laquelle MisterFly propose un portefeuille de près de 500 000 hôtels dans 180 pays.





Des services innovants

MisterFly apporte aussi des services innovants, récompensés par de nombreux prix, comme l’assurance annulation sans motif, sans justif, le paiement en 4 fois ou encore la possibilité de payer en chèques vacances.





Nouveautés et avantages : Transparence des Prix, Annulation sans motif, sans justif et Réservation d’hôtels





Pour Filip Soete, Directeur de la Business Unit Commerciale de l’Aéroport Nice Côte d’Azur "Notre partenariat avec Mistefly pour la vente en ligne de billets d’avions, d’hôtel ou de location de voitures traduit notre volonté de proposer à nos clients une expérience digitale globale, simple et attractive, avec toujours le même objectif : devenir un aéroport de référence dans le traitement de la relation interactive et personnalisée avec ses passagers et ses clients."



Nicolas Brumelot, Président et co-fondateur de MisterFly, ajoute : "Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat avec l’Aéroport Nice Côte d’Azur. C’est une nouvelle vitrine prestigieuse pour MisterFly. Billets d’avion, locations de voiture et hébergements : il est désormais possible de réserver l'intégralité de son voyage en ligne sur www.nice.aeroport.fr. Les clients de l’Aéroport Nice Côte d’Azur pourront également bénéficier des services innovants proposés par MisterFly (assurance sans motif ni justif, CB4X…) dans une totale transparence des prix. Cette offre est bien sûr portée par la qualité de notre Service Client, une priorité pour MisterFly. L’ensemble de nos équipes a ainsi contribué à ce lancement dans un formidable travail collectif qu’il me tient à cœur de saluer."





À propos de l’Aéroport Nice Côte d'Azur



L’Aéroport Nice Côte d'Azur est le deuxième aéroport de France après Paris avec 12,4 millions de passagers en 2016, 111 destinations directes et 61 compagnies régulières desservant 38 pays. En dehors de Paris, il est aussi le seul aéroport français à proposer une ligne quotidienne sur New York, Doha et Dubaï.



www.nice.aeroport.fr





À propos de MisterFly