Livre : 'Du Jeu au Je, accompagner votre enfant au cours de son développement', par Stephan Valentin

"Je joue donc je suis" , voilà quelle pourrait être la devise de l'enfant, qui, dans les 6 premières années de sa vie, va jouer en moyenne environ 15 000 heures, soit environ 7 à 8 heures par jour.



Contrairement à l’adulte qui réserve le jeu à un passe-temps de l’ordre du simple divertissement, l’enfant l’utilise comme un véritable outil pour découvrir son environnement. Les situations de jeu, observations et expériences auxquelles il se livre l’accompagneront dans la prise de conscience de sa particularité, de sa singularité, de ses capacités, limites, pensées, modes émotionnels… bref dans la construction de son identité.



Que ce soient les jeux de rôles, les jeux de mots ou juste un jeu de ballon, toutes ces activités lui conféreront des compétences qui auront un rôle important dans sa vie actuelle et future.



Alors, comment lui proposer des jeux adaptés ? Comment interagir avec lui ? Quelle place prendre en tant que parent ? Comment gérer l’influence grandissante des écrans ?



Cet ouvrage se propose de guider les parents dans l’univers du jeu et de leur permettra, grâce à des conseils concrets adaptés à chaque âge, de l’utiliser comme stimulation de l’apprentissage moteur, cognitif et émotionnel de l’enfant. Sans, pour autant, y perdre son âme d’enfant.





"Du Jeu au Je, accompagner votre enfant au cours de son développement"

Format : 14 x 21 cm

96 pages en couleur

11,95€

ISBN : 978-2-356444-196-6





A propos de l'auteur



Stephan Valentin est docteur en psychologie et spécialiste de la petite enfance. Il a pratiqué dans différents pays, en Inde, en Côte d'Ivoire et en France où il a exercé dans un hôpital parisien pour enfants. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'enfance dont : "Mon bébé fait enfin ses nuits…", "La fessée, pour ou contre ?", "Les angoisses chez l'enfant", "Quand un nouveau bébé arrive" et "La phobie scolaire" dans la collection psychopoche. Il a reçu plusieurs prix littéraires pour ses romans et ses livres jeunesse.





Pour accéder aux deux premiers chapitres de l'ouvrage, cliquez ici



Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici





Plus d'informations : www.enrickb-editions.com