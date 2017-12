SVP, Associés en Finance et ABV Group dévoilent le baromètre 2018 des DAF

Confiance, croissance, autofinancement

Ce sont les trois termes qui signent le Baromètre 2018 des DAF déployé par SVP, Associés en Finance et ABV Group, trois acteurs du conseil et des services, en relation quotidienne avec les dirigeants d’entreprise.



Comme l’an dernier, un panel de Directeurs administratifs et financiers a été interrogé afin de connaître les priorités, les inquiétudes, les ambitions aussi de ces acteurs clés de l’entreprise.





Comment envisagent-ils l’année 2018 ? Quelques enseignements à retenir :

- Le premier message "les entreprises ont la volonté d’affronter la concurrence en se donnant les moyens"



- Les DAF montrent de l’optimisme pour 2018 pour leur entreprise. Deux tiers d’entre eux anticipent un impact plutôt positif de la nouvelle donne politique sur leur activité



- Priorité, à part égale, à la croissance et à la rentabilité. Croissance organique avant tout via l’investissement et l’innovation. Mais on sent aussi monter une volonté accrue de croissance externe



- Le financement ? C’est l’autofinancement qui dominera très largement en 2018. La hausse des taux ne semble pas par ailleurs effrayer la profession, au moins l’année prochaine. Les DAF semblent aussi prêter de plus en plus d’attention aux fonds d’investissement



- La transformation digitale, objectif clé des grandes entreprises, semble par contre être le grand oublié des plus petites entreprises



- Sans surprise, l’environnement réglementaire, fiscal et social est toujours considéré comme l’obstacle N°1 pour atteindre ses objectifs



- Enfin, les DAF effectuent désormais plus spontanément une évaluation de leur entre- prise, avec des méthodes de plus en plus financières et moins strictement comptables



Et le DAF de demain ? La profession le voit moins technicien. Elle se veut avant tout stratège et désormais, leader et manager d’équipes. Prêts à entraîner des équipes derrière eux, les DAF peuvent en effet envisager l’avenir avec confiance.





Les partenaires du baromètre



Associés en Finance I Evaluation et conseil en Corporate Finance

Arnaud Jacquillat, Directeur général I 01 44 50 56 25 I arnaud.jacquillat@associes-finance.com



ABV Group I Conseil en management stratégique des coûts

Damien Riso, Directeur associé I 01 46 05 01 82 I d.riso@abv-group.com



SVP I Service d’information et d’aide à la décision pour les managers d’entreprise

Olivier Filliau, Directeur marketing I 01 47 87 40 20 I ofilliau@svp.com





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici