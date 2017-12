Le Groupe Daniel se lance dans la production de blocs empilables

Des blocs 100% modulables



Le Groupe Daniel dispose de trois unités de préfabrication de produits en béton qui produisent respectivement 100 000 tonnes de blocs et hourdis en béton, 30 000 tonnes de bordures et caniveaux et 40 000 tonnes de tuyaux en béton armé pour les réseaux d’assainissement des eaux pluviales. Ce mois d’octobre 2017, une nouvelle gamme de blocs béton a vu le jour et fait désormais partie des réalisations de l’usine SOPRAVEM d’Abos.



Inspiré du célèbre jeu de construction pour enfant "LEGO®", le bloc empilable est un bloc en béton pourvu d’ergots sur la surface supérieure qui assurent l’emboitement des blocs entre eux. Ils sont facilement transportables à l’aide d’ancres de levage.



Les blocs sont pourvus d’un système d’emboitement permettant leur décalage pour des finitions en pente, la réalisation d’angles, le montage en quinconce.



Ces blocs empilables, modulables à l’envie sur plusieurs niveaux, sont idéaux pour la réalisation de cases de stockage, murs de soutènement ou de séparation, fermetures d’accès de route, etc… Un véritable engouement est pressenti de la part des centres de tri, déchetteries, professionnels du monde agricole et collectivités locales.



A l’origine, ces blocs étaient produits sur le site de la centrale à béton de Baudreix lorsque la société, rachetée en avril 2016, appartenait encore au Groupe Lafarge. L’usine d’Abos permet au Groupe Daniel d’industrialiser la fabrication grâce à l’acquisition récente de 12 moules.



Le moule 180x60x60 cm est le moule standard. Les séparateurs 60x60 cm, qui se placent dans le moule sans élément de fixation, permettent de réaliser en une seule coulée des blocs de 90x60x60 cm, de 60x60x60 cm ou encore de 30x60x60 cm.







Perspectives



Le volume de 2 000 blocs en termes de production et de vente est l’objectif annuel visé.



Cette nouvelle production va ainsi permettre au Groupe Daniel de proposer une gamme de produits plus large, comptant déjà tuyaux, blocs, planelles, hourdis, poutrelles et autres constituants pour l’assemblage de planchers ainsi que des produits pour l’aménagement urbains avec la fabrication de dalles et bordurettes en béton. Pour accéder à la fiche produit, cliquez ici



Pour acxcéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici Plus d'informations : www.groupe-daniel.fr