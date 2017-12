communiqué affiché 253 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Jeudi 14 Decembre 2017 Lancement européen de Zaveapp, tirelire digitale pour les amateurs de voyages Zaveapp est une tirelire digitale qui aide à mettre de l’argent de côté pour financer ses voyages de façon simple et ludique. L’application fintech se lance officiellement cet automne dans les 28 pays de l’Union Européenne dans le cadre du French Tech Ticket 2017. Une tirelire numérique Zaveapp est une application mobile disponible sur IOS et Android qui aide ses utilisateurs à mettre de l’argent de côté en épargnant comme avec un vieux cochon tirelire. L’application et le support client est disponible dans 3 langues : anglais, français et espagnol.



Les utilisateurs peuvent créer des groupes d’épargne avec leurs amis pour se motiver sur un objectif commun comme par exemple un voyage entre pote à Bali et transférer toute la somme économisée sans frais s’ils utilisent les sites de réservation affiliés comme Booking.com ou Expedia. L’argent est conservé sur un compte tiers et le traitement des données et paiements est géré par MangoPay (Crédit Mutuel Arkea), une des plateformes fintech les plus sécurisée en Europe.





Sélectionné par KMPG dans son top 50 des startups Fintech les plus innovantes Lancée il y a 2 ans au Mexique grâce au support de Wayra, la Startup Zaveapp s’étend à l'international pour répondre à une demande constante venant d’autres pays. Avec plus de 60 000 transactions, l’application est déjà un gros succès au Mexique et a été sélectionné par KMPG dans son top 50 des startups Fintech les plus innovantes au monde.



La France, hub du lancement européen C’est début 2017 que les co-fondateurs de Zaveapp choisissent la France comme un Hub pour lancer la startup dans toute l’union européenne, avec l’aide de l’accélérateur du French Tech Ticket, Creative Valley basé à la Station F.



En tant que finaliste du French Tech Ticket et après une période de test beta en France et Espagne cet été, Zaveapp est maintenant disponible dans les 28 pays de l’Union Européene.





A propos de Zaveapp



L’équipe de Zaveapp est dirigée par Octavio Novelo (CEO & Co-fondateur) et Fernando Gomez (CTO & Co-fondateur). Avec des bureaux à Mexico City et Paris, Zaveapp est managé par une équipe multiculturelle de 10 personnes avec une idée en tête : rendre l’épargne pour les voyages simple et accessible pour les millennials.





Disponible sur



Plus d'informations : http://zaveapp.com/fr

