100 000 artistes pour sauver le GIEC

Le président français Emmanuel MACRON s’est exprimé mercredi 15 novembre à la tribune de la Conférence sur les changements climatiques, la COP23, à Bonn. Il a appelé les européens à compenser le manque de financement du Groupe d’experts du climat de l’ONU, le GIEC, menacé par le retrait important d’un de ses financeurs. Avec le Sommet Climat du 12 décembre et la réunion d'experts du GIEC du 12 au 15 décembre à Paris la question reste plus que jamais d'actualité.





L'art au secours du GIEC Avec l’Alliance Mondiale "L’Art sauve le GIEC - Art pour le Climat" (Art saves the GIEC - Art for the climate) présidée par Bruno F. CARRIER, économiste durable, 100 000 artistes du monde entier répondent pour sauver le GIEC et l’indépendance de la science, au service de toutes et tous en matière climatique. Une initiative internationale qui a reçu le Grand Label d’Art pour le Climat. Les artistes labellisés, originaires du monde entier, apporteront leurs œuvres pour une grande vente d’art caritative au service d’actions en faveur du climat au cours d'un dîner de gala qui se tiendra au siège de l'UNESCO, à Paris, le 24 janvier 2018. Pour visiter la galerie virtuelle, cliquez ici Pour accéder à la pétition sur Change.org, cliquez ici Ultimumm de karla Ortiz The Isle de John Howe

Les partenaire de l'événement : Plantations Bio : Partenaire officiel de la COP21, labellisé COP22, créateur du fameux Jardin Central de la COP21, fer de lance de l’économie créative et durable en Europe. Artmajeur : La place de marché de l’art, N°1 en Europe, N°2 dans le monde, 120 000 artistes, des millions d’oeuvres en ligne.

Arludik : La galerie de l’art ludique : le grand précurseur en France, au cœur de Paris. Merci pour le prêt de deux oeuvres emblématiques The Isle de John HOWE et Ultimum de Karla ORTIZ.

