Livre : 'Après la maladie, le travail', ou comment reprendre une trajectoire professionnelle après un cancer

Chaque année, des centaines de milliers de personnes en France sont atteintes d’une maladie grave (cancer, AVC, crise cardiaque,…) qui vient interrompre brutalement leur trajectoire professionnelle. "Après la maladie, le travail" s’adresse aux malades en rémission, qui se questionnent sur la reprise du travail après la maladie.

- Quels sont les problématiques qui surgissent lors du retour au travail après la maladie ?



- Comment anticiper, préparer et pérenniser sa reprise d’activité ?



- Quels sont les sésames pour reprendre une trajectoire professionnelle de façon durable ?



Fruit d'un échange avec plus de 250 malades



Ecrit à partir des mots, des récits et des échanges avec plus de 250 malades, l'ouvrage propose des idées pragmatiques, des conseils simples et utiles, pour aider au cheminement menant à une reprise sereine de l'activité professionnelle. Il présente également les apports d’un accompagnement en coaching lorsque celui-ci s’impose.



Premier ouvrage qui cible spécifiquement les problématiques et enjeux du retour au travail et du maintien en emploi après un cancer, il s’adresse aussi bien aux malades en rémission qu’aux professionnels du monde médical (médecins, infirmiers) ou de l’accompagnement (assistants sociaux, psychologues, coachs, etc.).



Un protocole de coaching spécifique

Par ailleurs, "Après la maladie, le travail" propose, pour la première fois, un protocole de coaching précurseur et éprouvé, spécifiquement sur le thème du retour au travail et du maintien en emploi après la maladie.





A propos de l'auteure



Géraldine L. Magnier a travaillé 12 années en entreprise et en cabinet de conseil et de formation avant de se former au coaching. Le cancer qui touche plusieurs de ses proches l’amène à s’intéresser à l’après maladie. Elle a accompagné des centaines de malades dans leur retour au travail, leur maintien en emploi et leur reconversion professionnelle.



Elle transmet aujourd’hui son expérience auprès des malades et son expertise lors de conférences, en sensibilisant les responsables en entreprise et en formant des accompagnants sur le retour au travail et maintien en emploi.





"Après la maladie, le travail"

Auteur : Géraldine L. Magnier

Editeur : Enrick B Editions

Format 15,4 x 22,5 cm - 100 pages

ISBN : 978-2-35644-242-0

Date de parution : Janvier 2017





Plus d'informations : www.enrickb-editions.com





Contact presse



Enrick Barbillon

Tel : 06 42 32 41 79

Email : enrick.barbillon@gmail.com