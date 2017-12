Communiqué de presse Jeudi 07 Decembre 2017 100.000 artistas para salvar el GIEC La Alianza Mundial "El arte salva al GIEC - Arte para el Clima" moviliza, en asociación con Artmajeur, primer lugar del mercado de arte en Europa y Plantation Bio, socio oficial de la COP21, a100.000 artistas internacionales cuyas obras serán objeto de importantes ventas benéficas al servicio de acciones para el clima. Primer evento el 24 de enero de 2018 en la Sede de la UNESCO en París. El Presidente francés Emmanuel MACRON se manifestó el miércoles 15 de noviembre en la tribuna de la Conferencia sobre los cambios climáticos, la COP23, en Bonn. Pidió a los europeos que compensaran la falta de financiación del Grupo de expertos del clima de la ONU, el GIEC, amenazado por la retirada importante de uno de sus financiadores. Con la Cumbre del Clima (Sommet Climat) del 12 de diciembre y la reunión de expertos del GIEC del 12 al 15 de diciembre en París el tema sigue siendo más relevante que nunca.





El Arte salva el GIEC: 100.000 artistas para salvar la ciencia Con la Alianza Mundial « El Arte salva el GIEC – Arte para el Clima » (Art saves the GIEC – Art for the climate) presidida por Bruno F. CARRIER economista sostenible, 100.000 artistas europeos y del mundo entero responden para salvar el GIEC y la independencia de la ciencia, al servicio de todas y todos en materia climática. ¡Su supervivencia está en juego en 2018! Una bonita iniciativa francófona e internacional que recibe la Gran Etiqueta de Arte por el Clima.



Los artistas etiquetados del mundo entero, aportan sus obras y sus magníficas creaciones para una gran venta de arte caritativo al servicio de acciones en favor del clima durante una cena de gala de artistas en la UNESCO el 24 de enero de 2018

Descargue nuestro Comunicado de prensa y encuéntrenos en nuestra página: ¡haga una buena acción para el medio ambiente por el arte!



Únase a nosotros firmando y compartiendo el Comunicado de prensa en Change.org. Ultimumm by karla Ortiz The Isle by John Howe Nuestros socios principales Plantations Bio : Socio oficial de la COP21, etiquetado COP22, creador del famoso Jardín Central de la COP21, punta de lanza de la economía creativa y sostenible en Europa Artmajeur : el mercado del arte, N°1 en Europa, n°2 en el mundo, 120.000 artistas, millones de obras en línea.

Arludik : la galería del arte lúdico: el gran precursor en Francia, en el centro de París. Gracias para el préstamo de dos obras emblemáticas The Isle de John HOWE y Ultimum de Karla ORTIZ.

