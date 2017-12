communiqué affiché 81 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mardi 12 Decembre 2017 Zaveapp, il salvadanaio digitale per gli amanti del viaggio, entra in Europa Zaveapp, il salvadanaio nel tuo smartphone ti aiuta a risparmiare denaro per le tue vacanze in modo facile e divertente. L'app è ufficialmente lanciata quest'inverno nei 28 paesi dell'Unione Europea come parte del Tech Ticket 2017 Alumni.

i fondatori di Zaveapp hanno avviato l'attività in Messico 2 anni fa, con il supporto di Wayra, e hanno deciso di scalare a livello internazionale poiché la domanda per il servizio proveniva da diversi paesi sin dal primo giorno. Con oltre 60.000 transazioni, l'app è già un grande successo in Messico e recentemente è stata selezionata come una delle 50 stelle emergenti nella selezione internazionale di top 100 Fintech realizzata da KPMG & H2 Ventures. A partire dal 2017 hanno visto la Francia come l'hub per avviare le operazioni in tutta l'Unione Europea con il supporto del programma di accelerazione del French Tech Ticket. Come parte dei finalisti del French Tech Ticket e dopo un periodo beta in Francia e Spagna quest'estate, Zaveapp è ora disponibile per i 28 paesi dell'Unione Europea.



Come funziona l'app?



Zaveapp è un'applicazione mobile disponibile per dispositivi Android e IOS che aiuta i millennial che amano viaggiare risparmiando denaro in modo semplice impostando obiettivi e risparmiando denaro, come un vecchio salvadanaio. L'app e il servizio clienti sono attualmente disponibili in 3 lingue: inglese, francese e spagnolo. Gli utenti possono creare team con i propri amici e incoraggiarsi l'un l'altro a raggiungere un obiettivo comune come il loro prossimo viaggio estivo in Asia e ottenere indietro i soldi senza commissioni se lo usano con agenzie di viaggio affiliate come Booking.com. Elaborazione dei pagamenti e denaro sono detenuti in Escrow, gestito da Mangopay (Crédit Mutuel Arkéa) una delle migliori aziende Fintech in Europa.





Chi siamo: Il team di Zaveapp è diretto da Octavio Novelo (CEO e co-fondatore) e Fernando Gomez (CTO & Co-founder). Con uffici a Città del Messico ea Parigi, Zaveapp ha un team multiculturale di 10 persone, tutte legate dalla stessa idea in mente: rendere i risparmi per i viaggi facili e divertenti per i millennial.

http://zaveapp.com/en/



