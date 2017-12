communiqué affiché 292 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 20 Decembre 2017 Lancement de Klapps, pour accompagner les hyperconnectés dans leur volonté de déconnexion au quotidien Après le succès de l'application WINUPS, visant à inciter les étudiants à se déconnecter durant les heures de cours, Klapps lance un dispositif d'aide à la déconnexion volontaire au quotidien composé d'une application et d'une box. L'objectif pour la start up paloise : accompagner les hyperconnectés vers un usage raisonné des moyens de communication numériques. La période de fin d’année est souvent associée à des moments chaleureux en famille. Mais dans cette ère d’hyperconnexion, il est parfois difficile d’en profiter car se déconnecter des outils technologiques est devenu de plus en plus compliqué. En continuant à consulter ses emails professionnels ou en regardant ses réseaux sociaux on oublie parfois de vivre pleinement l’instant présent. Klapps favorise la déconnexion volontaire lors des moments en famille grâce à sa Klapps Box, qui permet de se détacher physiquement de son téléphone portable.





Une aide à la déconnexion volontaire au quotidien



Klapps s’adresse à toute personne qui ne se sent plus être maître de son téléphone portable, mais plutôt soumis à celui-ci. La startup propose deux outils pour aider tous les hyperconnectés qui souhaitent pratiquer la déconnexion partielle et ponctuelle au quotidien :

Une application mobile qui permet aux utilisateurs de mesurer leurs temps de déconnexion, de se motiver entre amis et de se fixer des objectifs personnels. Pour Klapps, le but est d'aider ses utilisateurs à réapprennent à entretenir une relation saine avec leur smartphone. L’application mobile est disponible sur Android et IOS Une application mobile qui permet aux utilisateurs de mesurer leurs temps de déconnexion, de se motiver entre amis et de se fixer des objectifs personnels. Pour Klapps, le but est d'aider ses utilisateurs à réapprennent à entretenir une relation saine avec leur smartphone. L’application mobile est disponible sur Android et IOS



Une Klapps Box pour matérialiser réellement la déconnexion. Ainsi, la startup a constaté que les gens voulaient se déconnecter mais qu’ils avaient toujours leur téléphone à côté d’eux. La Klapps Box est un étui simple et fonctionnel qui permet d’insérer jusqu’à 4 téléphones à l’intérieur. Elle peut s’utiliser en famille (pendant les repas par exemple), en couple, entre amis ou au travail. La Klapps Box est disponible en précommande sur Une Klapps Box pour matérialiser réellement la déconnexion. Ainsi, la startup a constaté que les gens voulaient se déconnecter mais qu’ils avaient toujours leur téléphone à côté d’eux. La Klapps Box est un étui simple et fonctionnel qui permet d’insérer jusqu’à 4 téléphones à l’intérieur. Elle peut s’utiliser en famille (pendant les repas par exemple), en couple, entre amis ou au travail. La Klapps Box est disponible en précommande sur www.klapps.fr/box

La déconnexion volontaire : Une tendance émergente



Selon les résultats de l’étude DEVOTIC, qui a rassemblé pendant quatre ans une quinzaine de chercheurs appartenant aux laboratoires SET (CNRS - Université de Pau) dont Francis Jauréguiberry sociologue et professeur à l’université de Pau, le phénomène de la déconnexion volontaire en France est une réalité émergente. Francis Jauréguiberry montre ainsi que "l’émergence chez les usagers d’un sentiment de perte de contrôle dans la gestion de leur temps et de leurs occupations qui, par réaction, les conduisent à faire des pauses numériques". Il souligne par ailleurs que "décrocher ponctuellement et partiellement équivaut à reprendre souffle et distance".

Dans ce cas précise Francis Jauréguiberry, il s’agit davantage de mettre son portable en silencieux, de ne pas répondre à ses emails professionnels le weekend, de passer du temps avec ses amis sans son téléphone. "Ce sont des petites déconnexions non spectaculaires, mais elles renvoient à la défense d’un temps à soi, à la préservation de ses propres rythmes dans un monde poussant à l’accélération…"



A propos de Klapps

Née à la Technopole Hélioparc à Pau, dans l’Atelier Numérique, la start up Klapps a lancé en mai 2017 l’application WINUPS, pour inciter les étudiants à se déconnecter pendant leurs heures de cours. Elle déploye aujourd'hui un dispositif à destination de tout le public hyperconnecté, toujours dans le but de contribuer à une utilisation libre et raisonnée des moyens de communication numériques.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Plus d’information : www.klapps.fr

Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : Klapps Mots clefs : deconnexion,smartphone,hyperconnexion,start up,pau,application,numerique



Contact presse : Maly Maciag

Société : Klapps



Voir tous les communiqués 292



Contact presse

MACIAG Maly







Klapps

Klapps Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche